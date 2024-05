Pasta pistacjowa nazywana jest również masłem pistacjowym. Smakuje obłędnie, a ponadto wyróżnia się dobroczynnymi właściwościami. Stanowi m.in. cenne wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Istotnie przyczynia się do zwiększenia odporności na stres, a ponadto jest źródłem wielu witamin i minerałów. Mogą po nią śmiało sięgać osoby będące na diecie, czy też borykające się z anemią. Sprawdź, czemu jeszcze pasta pistacjowa zawdzięcza swoją popularność i dlaczego warto jest ją wprowadzić do jadłospisu.

Pistacje i ich właściwości

Pistacje to jakże pięknie prezentujące się orzechy i jeszcze lepiej smakujące! Oprócz tego, stanowią cenne wsparcie dla naszego organizmu. Powodów jest mnóstwo. Zacznijmy więc od tego, że są znakomitymi przeciwutleniaczami, co niewątpliwie wyróżnia ich na tle innych orzechów. Jako jedyne zawierają karotenoidy: luteinę i zeaksantynę. To właśnie one chronią siatkówkę oka – są składnikami plamki żółtej, a ponadto antyoksydantami. W pistacjach znajdziesz również witaminę E, a ponadto fosfor i wapń. To remedium na mocne kości.

Warto zwrócić również uwagę na to, że pistacje są źródłem białka i błonnika. Nie bez znaczenia pozostaje także to, że zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe. Spokojnie mogą po nie sięgać nawet osoby na diecie – są mniej kaloryczne od innych orzechów. Ponadto wyróżnia je niski indeks glikemiczny, stąd stanowią znakomitą przekąskę nawet, jeśli zmagasz się z wysokim poziomem cukru we krwi. Ponadto udowodniono, że przyczyniają się one do jego stabilizacji poziomu glukozy, a nawet ciśnienia.

Pistacje są bogate w żelazo, więc warto wprowadzić je do jadłospisu, kiedy zmagasz się z anemią. Ponadto zawierają cynk, który znakomicie wpływa na kondycję włosów i paznokci. Z kolei magnez przyczynia się do zwiększenia odporności na stres i wspiera funkcjonowanie układu nerwowego.

Do tego należy dorzucić m.in. luteinę, mangan, wit. C i witaminy z grupy B, w tym B1, B2, B3, B5, B6, B9.

Jakie właściwości ma pasta pistacjowa?

Pasta pistacjowa (https://olini.pl/maslo-z-pistacji-olini) to znakomite uzupełnienie codziennej diety. Nie dość, że wyróżnia się ciekawym i wyrazistym smakiem, to w dodatku jest bardzo pożywna i zawiera szereg cennych właściwości odżywczych.

Na samym początku warto podkreślić wysoką zawartość białka, które jest podstawowym budulcem komórek Twojego organizmu. Wspomaga ono procesy regeneracji i budowania mięśni, co jest szczególnie ważne dla sportowców.

W maśle pistacjowym znajdziesz również bogactwo błonnika pokarmowego. Jest on cennym wsparciem dla pracy nie tylko jelit, ale całego układu trawiennego. Ponadto wzmaga uczucie sytości, dlatego znakomicie sprawdza się jako “małe co nieco” pomiędzy posiłkami lub jako dodatek do nich.

Pasta pistacjowa to również istny festiwal witamin. Znajdziesz w niej witaminę A, która m.in. wspomaga pracę narządu wzroku, wspiera układ immunologiczny czy też działa jako silny przeciwutleniacz zwalczając tym samym wolne rodniki. Ponadto zawiera witaminę B6, która korzystnie wpływa na układ nerwowy, reguluje ciśnienie krwi i pracę serca, jak również jest cennym wsparciem dla odporności. Nie bez znaczenia pozostaje także rola witaminy E, która nieprzypadkowo nazywana jest “witaminą młodości”. Przyczynia się ona do poprawy kondycji skóry, włosów i paznokci, a przy tym stymuluje układ immunologiczny.

Masło pistacjowe zawiera również szereg cennych dla Twojego zdrowia minerałów. W praktyce mowa o takich jak m.in. cynk, magnez, fosfor, potas, żelazo czy kwas foliowy. Ponadto w dobrej klasy produktach możesz liczyć także na luteinę, która bardzo pozytywnie wpływa na jakość widzenia i działa profilaktycznie, w tym minimalizuje ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej.

Pamiętaj również o tym, że w pastach z pistacji delikatnie podprażonych znajdziesz także zdrowe tłuszcze roślinne, w tym te nienasycone. Unikaj produktów, które posiadają w składzie olej palmowy, dodatki soli czy też wzbogacane są sztucznymi słodzikami.

Miej na uwadze również to, że masło pistacjowe, o ile bardzo zdrowe, to jest jednak dość kaloryczne. W 100 gramach smarowidła znajduje się ok. 650 kcal. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wzbogacać nimi posiłki czy przygotowywać na ich bazie pożywne przekąski.

Do czego wykorzystać pastę pistacjową?

Pasta pistacjowa wyróżnia się niebanalnym smakiem i gładką konsystencją, której trudno się oprzeć. Co ważne, możesz wykorzystywać ją na wiele sposobów w swojej kuchni i wzbogacić swoją dietę o zdrowy produkt pełen składników odżywczych, witamin i minerałów.

Masło z pistacji to znakomity dodatek do śniadań na słodko, na czele z pożywną owsianką, naleśnikami, pancake’ami czy tostami. Doskonale spisze się także jako dodatek do sosów sałatkowych czy baza marynaty. Nie trzeba chyba wspominać o potencjale pasty orzechowej w kwestii przygotowywania deserów i wypieków. Możesz wykorzystać ją do upieczenia babeczek, ciast, a nawet drożdżówek. Maczaj w niej owoce czy słone paluszki, a idealny snack na wypadek “małego głoda” czy niespodziewanej wizyty gości gotowy.

Gdzie kupić pastę pistacjową dobrej jakości?

Dobrej jakości pastę pistacjową można kupić u sprawdzonych producentów. Należy szukać produktów jednoskładnikowych, aby mieć pewność, że są pozbawione konserwantów i wzmacniaczy smaku. Takie znajdziesz w rodzinnej olejarni, w której jakość stawiana jest na pierwszym miejscu.