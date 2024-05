Przed nami ostatnie rozstrzygnięcia na drugoligowym froncie. Stal podejmie w sobotę rezerwę Zagłębia Lubin.

Jesienią „zielono-czarni” dostali w Lubinie „bęcki”, przegrali 0:4, a zdaniem trenera Ireneusza Pietrzykowskiego był to najsłabszy występ jego drużyny w pierwszej rundzie. Trzy bramki zdobył w tamtym spotkaniu najlepszy strzelec Zagłębia, Rafał Adamski (3, 46 i 61 minuta), a jedną dołożył Patryk Kubisztal.

Zagłębie ma swoim koncie cztery zwycięstwa wyjazdowe, w Olsztynie 2:1, w Elblągu 2:1, Grudziadzu 2:0 i w Kołobrzegu 2:1. Dla niego wynik sobotniej konfrontacji ze Stalą nie ma praktycznie żadnego znaczenia, ale lekceważyć zespołu z Lubina nie można. O tym jednak piłkarzom z Hutniczej przypominać raczej nie trzeba. „Zielono-czarni” doskonale zdają sprawę o co walczą w tym meczu.

Potrzeba im jednego punktu, żeby zapewnić sobie miejsce gwarantujące udział w barażach. Jeżeli Stal wygra to spotkanie, będzie na pewno gospodarzem jednego z dwóch meczów barażowych o I ligę. Jeżeli natomiast w ostatniej kolejce kompletu punktów nie wywalczy KKS 1925 Kalisz, a Stal zdobędzie w meczu z Zagłębiem trzy punkty, to zajmiemy na koniec trzecie miejsce.

Mecze barażowe o I ligę rozegrane zostaną w środę, 29 maja. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godz. 16, natomiast drugie o godz. 18.45. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w finale, 1 czerwca o godz. 16.30.

Czy jednym z finalistów będzie nasza drużyna? Po odwołaniu, licencję na występy w I lidze Stal PSA otrzymała. Komisja licencyjna PZPN postanowiła dopuścić nasz klub do rozgrywek Fortuna 1. Ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem finansowym, infrastrukturalnym, z zakresu personelu i administracji oraz tzw. odpowiedzialności społecznej i nałożyła karę finansową (7500 zł) za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego. Połowa sukcesu więc jest. Druga „połówka” w drodze po sukces w nogach i głowach piłkarzy…

Zestaw par 34. kolejki: STAL – Zagłębie II, Chojniczanka – Olimpia Elbląg, Polonia – Lech II, Sandecja – Kotwica, Hutnik – Olimpia Grudziądz, KKS 1925 Kalisz – Skra, Stomil – Radunia, Wisła – Pogoń, ŁKS II – GKS Jastrzębie (mecz odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju, gospodarzem będzie ŁKS) – wszystkie mecze o godz. 14.