Stowarzyszenie Kibiców Stal Stalowa Wola wraz z koordynatorami ośrodka „Kibice Razem” zapraszają dzieci, ale także dorosłych na Zielono-Czarny Dzień Dziecka. W sobotę, 25 maja od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej będzie areną nie tylko piłkarskich zmagań, ale także wielu innych ciekawych wydarzeń. Od godz. 8.30 do 13 rozgrywany będzie turniej piłkarski pod nazwą „Łączy nas Stal”. Weźmie w nim udział 22 drużyny, łącznie ok. 300 zawodników. Od godz. 13 do 17:55 odbywać się będzie Loteria. Każda dorosła osoba będzie mogła nabyć los (10 zł), który weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród m.in.: zestawu felg, dwóch podwójnych wejściówek (dorosły + dziecko) i darmowy wyjazd wyjazdy na mecz Ligi Narodów Polska – Portugalia, 5 voucherów Villaro o wartości 100 zł. dwóch voucherów na zabiegi w DepilConcept i urządzenie Sodastream.

O godzinie 14 rozpocznie się ostatni w tym sezonie drugoligowy mecz Stali Stalowa Wola z Zagłębiem II Lubin – dzieci do lat 13 wejdą na mecz za darmo. Po meczu zapraszamy na piknik „Zielono-Czarny Dzień Dziecka”. W trakcie jego trwania każdy dorosły będzie mógł zostać Dawcą Szpiku DKMS i dać nadzieję na życie dla wszystkich chorych na nowotwory krwi, wygenerować skierowanie na bezpłatne badania 40+, które można wykonać w każdej placówce Dilab. Dla dzieci organizatorzy przygotowali specjalne strefy: ekologii, majsterkowicza, sportową, graffiti, warsztatów plastycznych, a ponadto czekać na was będą dmuchańce, animacje dla dzieci, pokaz strażacki, warsztaty pierwszej pomocy, autobus MZK, warkoczyki dla dziewczynek, piniaty, balony, stoisko z gadżetami (od 13 do 19.30), popcorn, wata cukrowa, lemoniada, lody, grill i wiele, wiele innych.

Wszystkie atrakcje przygotowane dla dzieci są darmowe!

O godz. 16.15 wystąpi Olivia Hausner – finalistka ostatniej edycji programu „Mam Talent”, a po jej recitalu, około godziny 17 rozpocznie się koncert Tomasza Wietechy. Były znakomity bramkarz „Stalówki”, obecnie kierownik drużyny to świetny gitarzysta i perkusista. Popularny „Balon” nie będzie sam. Kto będzie mu towarzyszył na scenie? Przyjdź, to się dowiesz.

O godz. 18 odbędzie się losowanie Loteriady, a po nim dyskoteka pod chmurką dla dzieci. Zakończenie pikniku o godz. 19.38. Przez cały dzień, od 8 do 20, będzie czynny dla dorosłych „Bar Hej, Stal!”

Za pomoc w organizacji pikniku Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola składa serdeczne podziękowania instytucjom i firmom: Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, Konesso, Hany Service Poland, SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Poltra Sp. z o.o., Stal Stalowa Wola PSA, Stella TVK, Tygodnik Sztafeta, DepilConcept Polska w Stalowej Woli, OSP Stalowa Wola – Osiedle Charzewice, Nadleśnictwo Rozwadów, Lasy Państwowe, Villaro, Tryumf, Obsługa imprez plenerowych Stowarzyszenie Kreatywne Podwórko, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Baloneza Dekoracje, Artour – wyjazdy na mecze, Auto Express, Leader School, Społem PSS Stalowa Wola, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Stalowej Woli, Superior Industriess Poland, Dilab – diagnostyka medyczna, Resha-Dom, Y3S, Castorama, Seron, MOSiR w Stalowej Woli, Matthias, Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, platforma youtube „Na warsztat”, Kino Helios, Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli.