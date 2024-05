Oddział Dermatologiczny w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli został wreszcie przeniesiony do głównego budynku lecznicy, w miejsce po byłej kardiologii. – Po wielu latach udało nam się wspólnymi siłami przenieść Oddział Dermatologii ze starego budynku do nowej lokalizacji, żeby poprawić warunki dla pacjentów, ale też warunki pracy dla personelu – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala w Stalowej Woli.

Budynek, w którym mieścił się dotychczas Oddział Dermatologiczny powstał w 1938 roku. – W 1956 roku powstała poradnia dermatologiczna, która bardzo duży obszar obejmowała w związku z tym lek. Kazimierz Wojas, który jako dermatolog przyjmował w tej poradni, podjął starania razem z ówczesną dyrekcją szpitala żeby powstał pododdział albo oddział dermatologii. I w 1965 roku w miejsce oddziału zakaźnego, który przeniósł się do Nowej Dęby powstał oddział dermatologii w Stalowej Woli – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Ponad 1200 hospitalizacji rocznie

Oddział dotychczas usytuowany był w odrębnym budynku szpitala przy ul. S. Wyszyńskiego. Od połowy maja oddział dermatologii funkcjonuje w głównym budynku szpitala w miejscu po byłej kardiologii. – W tej chwili mamy 3 lekarzy specjalistów dermatologii i 7 rezydentów. Cieszy nas to, że młodzi lekarze do nas przychodzą i chcą się u nas kształcić. Jest to duża liczba, 7 rezydentów na oddziale to jest bardzo ładny wynik i mamy ciągle chętne osoby do tego, żeby do nas przychodzić i podejmować tę specjalizację. Mamy świetny zespół pielęgniarek, 11 pielęgniarek etatowych, ponadto zespół jest uzupełniany również pielęgniarkami na umowach cywilno-prawnych i do oddziału również jest przydzielony opiekun medyczny – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

W oddziale w ostatnim roku odnotowano ponad 1200 hospitalizacji, ponad 9 tys. porad w poradni dermatologicznej i 1,5 tys. dzieci zaopatrzonych przez specjalistów, w ramach zarówno poradni jak i hospitalizacji.

– Jestem tutaj 3 kadencję, już powoli traciłem nadzieję, że w końcu uda nam się przenieść do tego głównego budynku, do lepszych warunków. Naprawdę jest to coś, na pewno dla pacjentów jest to przeskok cywilizacyjny – mówił lekarz kierujący oddziałem Jerzy Maciąg.

Będzie dermatologia dziecięca

W przeciągu najbliższych 6, 7 miesięcy w Stalowej Woli ma powstać również dermatologia dziecięca. – Jesteśmy na etapie podpisywania umów i tworzenia realnych miejsc dla dermatologii dziecięcej, więc docelowo mają być dwie sale i cztery miejsca dla dzieci, z oddzielnym aneksem, z miejscami dla rodziców, głównie chodzi o leczenie atopowego zapalenia skóry i łuszczycy metodami biologicznymi – mówił lek. Jerzy Maciąg.

– Innymi kierunkami, które chcielibyśmy rozwijać, to kwestia tzw. pobytów jednodniowych, w kierunku terapii fotodynamicznej, leczenie raków skóry, czy rogowacenia słonecznego, które jest stanem przedrakowym. I również chcemy iść w kierunku laserochirurgii i dermatochirurgii jednego dnia – dodał.

Aktualny wygląd pomieszczeń w nowej lokalizacji oddziału dermatologicznego jest tymczasowy, będzie on bowiem stopniowo remontowany. – Zrobiliśmy to co było wymagane, żeby można było wejść tutaj z pacjentami. Teraz będziemy sukcesywnie będąc tutaj na miejscu, poszczególne pomieszczenia dostosowywać do takich ostatecznych warunków i kształtów – mówiła dyrektor lecznicy.

Budynek, w którym dotychczas mieścił się oddział dermatologii ma przejść oficjalną ekspertyzę, w kwestii możliwości jego użytkowania. – Z tego co już wiemy to w kategorii używalności, funkcjonalności i stanu technicznego jest w kategorii d czyli tak naprawdę nie opłaca się tego budynku modernizować, przebudowywać, tylko po prostu będzie on wyburzony. Takie są plany i w tym miejscu chcemy poszerzać całe centrum zdrowia psychicznego, dla dorosłych i dla dzieci. I też połączyć tamte budynki z główną bryłą – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Ze zmiany lokalizacji oddziału dermatologicznego cieszą się również pacjenci. – Jestem zadowolona, bardzo dobrze mi tu jest, widzę, że warunki są super i mam dobry kontakt i z lekarzami i z pielęgniarkami – mówiła pani Bronisława.

– W porównaniu z poprzednim oddziałem, w starym budynku to tutaj jest dużo lepiej, bardziej tak przystępnie, warunki sanitarne i bytowe są dużo lepsze. Na razie tak jesteśmy w trakcie przyzwyczajenia się do tego oddziału, ale wszystko idzie w dobrym kierunku i wszyscy zadowoleni są z tego przeniesienia się tutaj. Nasze panie pielęgniarki to wspaniałe dziewczyny o złotych sercach i personel medyczny na bardzo wysokim poziomie, to trzeba podkreślić – mówił pan Janusz.

Oddział Dermatologiczny to nie jedyna inwestycja, która realizowana będzie w tym roku w szpitalu. – W tej chwili pracujemy nad trzema inwestycjami bardzo poważnymi, w granicach 2,3 tygodni będzie ogłoszony przetarg na te obiekty po dawnym bloku operacyjnym gdzie będziemy chcieli urządzić oddział neurochirurgii. Dwie następne inwestycje, które też w tym roku rozpoczniemy to jest przebudowa chirurgii i przebudowa wewnętrznego – mówiła Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.