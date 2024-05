Przewodzący ligowej stawce tercet odniósł zwycięstwa, więc nic na górze tabeli od przedostatniej kolejki nie drgnęło.

W Sójkowej Czarni podejmowali Trucka Kotwa Wola. Mecz był bardzo wyrównany. Były takie momenty, kiedy częściej przy piłce przebywali gospodarze, ale też długimi chwilami, szczególnie po przerwie, dominowali piłkarze trenera Adama Surmy. Nie potrafili jednak tego podkreślić zdobyciem bramki. Zrobili to Czarni. W 84. minucie, bramkarz Trucka wygrał „przebitkę” z jednym z graczy Czarnych, ale piłka znalazła się u Mateusza Sochy, który nie mógł nie trafić z kilku metrów. Z radości wzniósł obie ręce i pokazał – zapewne piłkarzom a może kibicom Trucka – wiadomo co… Chwile później powalił go na ziemię obrońca Trucka Mateusz Paterek. No i zaczęło się! Na szczęście mecz prowadził doświadczony sędzia Rafał Sawicki i sytuacja została opanowana. Obydwa „Mateusze” zostali ukarani czerwonymi kartkami. Arbiter doliczył 7. minut. I w tym czasie Czarni zdobyli drugą bramkę. Z 16 metrów celnie przymierzył Rafał Jaskot. On, jak również zdobywca pierwszej bramki, pojawili się na boisku w 54. minucie.

W Kopkach Jutrzenka gościła wicelidera i nie żałowała mu… bramek. Festiwal strzelecki już w 2. minucie otworzył Adam Zelek, a zakończył go 15-letni Jan Maziarz.

Wyniki 22. kolejki:

Polonia Przędzel – Orzeł Glinianka 1:3 (1:2), Guściora (8) – Smutek (7), Garbacz (14), Lokaj (48), Jutrzenka Kopki – KP Zarzecze 0:9 (0:4), Zelek (2, 9), Ł.Kobylarz (31, 58), Cichoń (61, 69 – karny), A.Kozyra (12), B.Kozyra (75), Maziarz (83), Milenium Bieliny – Herosi Słomiana-Krzaki 4:0 (1:0), Mariański (27), Wiatrowski (60), Łyko (70), Maślanek (88), Huragan Zdziechowice – Lotnik Turbia 0:2 (0:0), Wala (75, 86), Czarni Sójkowa – Truck Kotowa Wola 2:0 (0:0), Socha (84), Fila (90+6), Sanna Zaklików – Orzeł Rudnik – mecz przełożony na 30 maja, pauzował Orzeł Rudnik.

Najlepsi strzelcy: 38 – B.Idec (Truck), 36 – A.Kozyra (KP Zarzecze), 25 – Ł.Kobylarz (KP Zarzecze), 20 – Guściora (Polonia), Zelek (KP Zarzecze), 19 – Chaber (Orzeł Rudnik), Guściora (Polonia).

23. kolejka, 25 maja: Czarni – Polonia (15), Lotnik – Sanna (16), 26 maja: Kurzyna – Milenium (13), Zarzecze – Orzeł G. (13), Truck – Huragan (17), pauzują Herosi.

