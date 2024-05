Na górze tabeli status quo. ŁKS Łowisko jednym punktem wyprzedza Sokoła Nisko i już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o mistrzostwo stalowowolskiej „okręgówki” i awans do czwartej ligi.

Lider z Łowiska zdobył komplet punktów w Stalach – wygrał 2:1 – a wicelider z Niska pokonał u siebie Stal Gorzyce, również 2:1. Dla jedenastki trenera Pawła Wtorka była to pierwsza porażka w tej rundzie. W 11. minucie Sokół objął prowadzenie. Bramkarza Stali pokonał Daniel Kelechi. Bardzo krótko trwała radość gospodarzy. Zaledwie kilkadziesiąt sekund. Do wyrównania doprowadził Tomasz Świąder. Sokół atakował, kilka razy zakotłowało pod bramką Chary, ale i Stal groźnie odpowiadała, jednak żadna z drużyn bramki do przerwy nie zdobyła. Podobnie wyglądała druga połowa. Optyczną przewagę posiadał Sokół, ale dopiero kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry potrafił ją udokumentować strzeleniem gola. Po raz drugi tego dnia, a po raz 17 w sezonie, na listę strzelców wpisał się 24-letni Nigeryjczyk Daniel Kelechi. W najbliższej kolejce Sokół będzie pauzował, a zespół z Łowiska podejmie LZS Zdziary. W ostatniej kolejce drużyna trenera Pawła Szafrana dość niespodziewanie przegrała na swoim stadionie z Azalią Wola Zarczycka. Dla gospodarzy bramkę zdobył już w 7. minucie najlepszy strzelec zespołu i lider klasyfikacji najlepszych strzelców, Artur Łuczak. Kilka minut po przerwie wyrównał z rzutu wolnego Sebastian Stańko. Podkręcił z 20 metrów, piłka wpadła idealnie w „okienko”. Stojący w bramce gospodarzy Patryk Drzymała odprowadził ją tylko wzrokiem. W końcówce meczu raz jeszcze piłka zatrzepotała w siatce gospodarzy, po strzale Patryka Sobusia. LZS Zdziary przegrały w domu pierwszy raz od 14 października 2023 roku, kiedy uległy ŁKS-owi 1:2.

W Stalowej Woli gościła Tanew Wólka Tanewska. Po dwudziestu minutach przegrywała 0:3. Dziesięć minut później Fąfara zdobył kontaktową bramkę, a sędzia Mariusz Antosz usunął z boiska Krystiana Tofilskiego i przez godzinę stalowcy musieli sobie radzić w dziesięciu, mimo to cały czas byli stroną dominującą. Rębisz, Kościelniak, Wojtak i Bystrek sprawiali gościom mnóstwo problemów. Gdyby nie kilka bardzo dobrych interwencji Damiana Pałki w bramce Tanwi, zwycięstwo rezerw „Stalówki” byłoby pewnie dużo wyższe.

SOKÓŁ NISKO – STAL GORZYCE 2:1 (1:1)

1-0 Kelechi (11), 1-1 Świąder (12), 2-1 Kelechi (86)

SOKÓŁ: Konefał – Bednarz, Stępień, Omuru, Kuca, Moskal, Bieniasz (67 D.Pyryt), Dziopak (82 Olszowy), Kelechi, M.Pyryt, Ivakhnenko.

STAL: Chara (46 Zygmunt) – Startek, Winiarski, Bernaś, Toś, Machado, Machowski, Carvalho, Horajecki, Świąder (79 Filipiak), Golik.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Bednarz, M.Pyryt, Kelechi, Ivakhnenko – Bernaś, Golik.

STAL II – TANEW WÓLKA TANEWSKA 6:2 (3:1)

1-0 Fedejko (2), Wojtak (12 – rzut karny), 3-0 Rębisz (19), 3-1 Fąfara (31), 4-1 Wojtak (55), 5-1 Bystrek (88), 6-1 Kościelniak (90+1), 6-2 Fąfara (90+3)

STAL: Zieliński – Maziarz (75 Król), Tofilski, Łukawski – Bystrek, Wojtak (70 Kogut), Fedejko, Cholewa (65 Czubat), Robótka (72 Marchut), Kościelniak, Rębisz (78 Szcześniak).

TANEW: Pałka – Pacyna, Dawid Fąfara (62 Cholewa), Dominik Fąfara, Gumiela, Kokoszka, Kotuła (54 Kuczera), Pieróg, Wójcik (75 Małek), R.Fąfara.

Sędziował Mariusz Antosz (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Tofilski, Maziarz – Dominik Fąfara, R.Fąfara. Czerwona kartka Tofilski (36. minuta).

JEZIORAK CHWAŁOWICE – SIARKA II 3:0 (1:0)

1-0 Oczkowski (25), 2-0 Woźniak (40), 3-0 Oskroba (74)

JEZIORAK: Osiński – Oczkowski (70 Ziółkowski), Oźga, Taraszka, Suszek, Latawiec (80 K.Wydra), Woźniak (53 Bartłomiej Maj), M.Oskroba (80 A.Oskroba), Marcin Kurkiewicz, Mateusz Kurkiewicz (60 P.Wydra, 85 Skwara), Koczwara (65 Górniak).

SIARKA: Artym – Andrzejewski, Borgosz (16 Żłobiński), Kosior, Kręć (78 Kozioł), Maj, Miszczyk, Świgut, Tomczyk (46 paterek), Zwolski.

Sędziował Piotr Chmura (Stalowa Wola).

W pozostałych meczach 25. kolejki:

LZS Zdziary – Azalia Wola Zarczycka 1:2 (1:0), Łuczak (7) – Stańko (51), Kłos (90+2), Transdźwig Stale – ŁKS Łowisko 1:2 (0:1), Rzepiela (64) – Grabarz (29), Jarosz (60), Pogoń Leżajsk – San Kłyżów 5:1 (2:1), Flis (39, 53, 71), Stefan (17), A.Drożdżal (89 – rzut karny) – Mroczek (34), pauzowała Stal Nowa Dęba.

Najlepsi strzelcy: 31 – Łuczak (LZS Zdziary), Wach (ŁKS), 21 – Rębisz (Stal II), 17 – Kelechi, 14 – Sobuś (Azalia).

26. kolejka 25 maja: Jarocin – Jeziorak (11), Stal G. – Transdźwig (11), Azalia – Sparta (18), 26 maja: Siarka II – Pogoń (11), San – Stal II (16), Tanew – Stal ND (16), Łowisko – Zdziary (16), pauzuje Sokół.

Tabela za www.regiowyniki.pl