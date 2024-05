Remisem zakończył się wyjazdowy mecz Sokoła Kamień z imienniczką z Kolbuszowej Dolnej. Identycznym jak spotkanie rozgrywane jesienią w Kamieniu. I także w tym spotkaniu jedną z bramek zdobył Kacper Piechniak, i również z rzutu karnego. „SuperPiechu” ma już na swoim koncie 29 goli i kolejne pięć meczów przed sobą, w których zechce zapewne powiększyć stan posiadania.

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Zdobył ją w 8. minucie przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego Michał Mazurek. Wyrównał kilka minut po wznowieniu gry po przerwie Kacper Piechniak, pewnie wykorzystując rzut karny podyktowany za zagranie ręką jednego z obrońców przeciwnika. Za chwilę Piechniak po raz drugi znalazł sposób na pokonanie Lewandowskiego. Tym razem trafił do siatki głową po dośrodkowaniu Wiktora Stępniowskiego z rzutu wolnego. Nasz zespół skutecznie bronił prowadzenia do 85. minuty. Pod bramkę wrzucił piłkę Krystian Bik, a celną główką popisał się Kacper Drelich.

Po tym meczu jedenastka trenera Łukasza Chmury jest o krok od zapewnienia sobie utrzymania. Jeżeli do Karpat Krosno i Sokoła Sieniawa dołączy KS Wiązownica i wszystkie trzy spadną z trzeciej ligi, to z czwartej polecieć może aż 8 drużyn!

SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA – SOKÓŁ KAMIEŃ 2:2 (1:0)

1-0 Mazurek (8), 1-1 Piechniak (50 – rzut karny), 1-2 Piechniak (55), 2-2 Drelich (86)

KOLBUSZOWA DOLNA: M.Lewandowski – Bik (90 Garboś), Wątróbski, Drelich, Mazurek – Misiak (90 Skupiński), Mokrzycki, Marszalik (83 P.Lewandowski) – Bożek (67 Patla), Siembab (58 Kilian), Szczurek (48 Nowak).

KAMIEŃ: Siudak – Synoś (86 Jędryas), Zbyradowski, Pikuła, Gdowik – Podstawek, Stępniowski, Łuczyk – Majka, Piechniak, Wydra, Piechniak.

Sędziował Albin Kijowski (Krosno). Żółte kartki: Misiak – Łuczyk, Gdowik, Zbyradowski, Stępniowski, Synoś.

W pozostałych meczach 29. kolejki: Resovia II – Cosmos 1:2 (1:1), Ekoball – Lechia 3:2 (0:1), Wisłok – JKS 1:0 (1:0), Błękitni – Izolator 0:4 (0:2), Korona – Pogoń-Sokół 0:7 (0:5), Stal Ł. – Głogovia 1:0 (0:0), Legion – Polonia 2:2 (1:0).

Najlepsi strzelcy: 29 – Piechniak (Sokół K.), 23 – Reiman (Stal Ł.), 16 – Nowak (Sokół KD), Piątek (Wisłok).

30. kolejka, 26 maja: Sokół K. – Resovia II (17).

Tabela za www.regiowyniki.pl