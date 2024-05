W sobotę, 18 maja, w godzinach 10.00-12.00 przy hali targowej (ul. Okulickiego 31) będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Stop podwyżkom od lipca”.

Projekt ma charakter inicjatywy obywatelskiej, bo taki tryb gwarantuje, że ustawa nie trafi do „zamrażarki” w Sejmie.

– Bez naszej reakcji czekają nas drastyczne podwyżki. Bierność obecnego rządu doprowadzi do gwałtownych wzrostów opłat za prąd i gaz. A to wstęp do wysokiej inflacji i podwyżek w zasadzie wszystkiego, bo na nośnikach energetycznych opiera się prawie cała gospodarka. Dlatego jedynym sposobem zatrzymania podwyżek jest aktywność społeczna i złożenie podpisu pod projektem ustawy przygotowanym przez komitet obywatelski założony przez Prawo i Sprawiedliwość. Podpis można złożyć w moich biurach poselskich – czytamy na profilu na FB posła Rafała Webera.

Podpisy pod projektem ustawy można składać także w biurze Senator RP Janiny Sagatowskiej.