Zaprzysiężenie nowego prezydenta Tarnobrzega Łukasza Nowaka, złożenie przysięgi przez radnych IX kadencji oraz wybór prezydium Rady Miasta odbyło się 7 maja br. w Sali Wielkiej Zamku Tarnowskich.

– Czuję odpowiedzialność za miasto i jego mieszkańców – powiedział w pierwszych słowach po zaprzysiężeniu nowy prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. – Chciałbym pogratulować wszystkim zaprzysiężonym dzisiaj radnym IX kadencji Rady Miasta Tarnobrzega. Panu Przewodniczącemu i Państwu Wiceprzewodniczącym.

Łukasz Nowak podziękował także wszystkim, dzięki którym objął funkcję prezydenta. Zwrócił się również do mieszkańców Tarnobrzega, do swoich wyborców, swojego sztabu, ale także byłych współpracowników ze Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec. Dziękował swojemu mentorowi Augustynowi Turkowi i najbliższym. Szczególne podziękowania złożył świętej pamięci Mamie, która nauczyła go miłości i szacunku oraz Tacie, który zaszczepił w nim miłość do samorządu i działania na rzecz lokalnej społeczności. Słowa wdzięczności skierował także do siostry, żony i synów, którzy zawsze go wspierali.

– Mój program oparty jest na rozmowach, z mieszkańcami, ludźmi młodymi i seniorami, przedsiębiorcami, pracownikami i stowarzyszeniami. Wiem jakie państwo mają problemy i jakie w związku z nimi mają oczekiwania. Wszystkie będzie trudno zrealizować, ale jestem zdeterminowany, aby do tego dążyć. Wszystkie nasze marzenia mogą się spełniać, jeśli tylko mamy odwagę je realizować. To słowa Walta Disneya. Ja mam marzenia, a jednym z nich jest Tarnobrzeg. Tarnobrzeg otwarty, Tarnobrzeg dumny i co najważniejsze Tarnobrzeg zjednoczony – powiedział prezydent Łukasz Nowak.

Symboliczne przekazanie władzy było także okazją do pożegnania się z urzędem Dariusza Bożka.

– Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali ze mną przez te ponad 5 lat. To byli radni Rady Miasta, naczelnicy, urzędnicy, prezesi, dyrektorzy, media i wszyscy ci, którzy na rzecz miasta pracowali. Chciałbym z tego miejsca podziękować także mojemu zastępcy Mirosławowi Plucie za te pięć i pół roku. Przekazując panu prezydentowi Łukaszowi Nowakowi łańcuch mam świadomość, że nie jest on lekki, ale jest po to założony, aby służyć miastu i jego mieszkańcom. Życzę pięciu dobrych lat dla Tarnobrzega – powiedział ustępujący z prezydenckiego urzędu Dariusz Bożek.

Decyzją radnych, przewodniczącym Rady Miasta Tarnobrzega został Norbert Mastalerz z Koalicji Obywatelskiej. Wiceprzewodniczącymi, wybranymi w dwóch turach głosowania zostali: Anna Pekar z KWW Łukasza Nowaka oraz Waldemar Szwedo z KWW Dariusza Bożka. Wszyscy troje to doświadczeni samorządowcy, którzy mandat radnego sprawować będą już kolejny raz.

16 maja br. na kolejnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega zostaną wybrani przewodniczący i członkowie poszczególnych komisji.

Decyzją prezydenta Łukasza Nowaka, 13 maja br. z funkcji wiceprezydenta został odwołany Mirosław Pluta. Nowy zastępca nie został jeszcze powołany.

(bm)