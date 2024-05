Cztery złote, cztery srebrne i dwa brązowe medale indywidualnie i trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej VII Mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu dzieci i młodzieży wywalczyli w Mińsku Mazowieckim reprezentanci FightSports Stalowa Wola.

W kategorii juniora młodszego w wadze do 46 kg mistrzostwo zdobył Jakub Świeca. W półfinale pokonał Macieja Wachudę (Husaria Włocławek) – rywal doznał kontuzji przy prowadzeniu zawodnika ze Stalowej Woli 8:0, a w finale pokonał swojego kolegę klubowego Maksymiliana Kozłowskiego. Ten wygrał w półfinale przez duszenie zza pleców z Jasiem Gąsiorem (Copacabana Kelce).

W kategorii junior w wadze do 89,3 kg złoty medal, po zwycięstwie przez duszenie zza pleców nad Gabrielem Głowackim (Copacabana Kuźnia Łódź), wywalczył Paweł Łokaj.

W kategorii dziewcząt U 10 w wadze do 34 kg mistrzostwo Polski zdobyła Helena Fołta. W półfinale pokonała Darię Pasiak z Klubu Walki Grappler Mińsk Maz.) 11:1, a w finale jej koleżankę klubową, Amelię Oklińską 6:0.

Czwarte „złoto” padło łupem Jakuba Mazurka walczącego w kategorii młodzika średnio zaawansowanego w wadze do 36 kg. Stoczył trzy walki, dwie zakończył przed czasem, obydwie za sprawą balach. W pierwszej nie dał szans Wiktorowi Tarnawskiego (Dragon`s Den/Ze Radiola Poland Warszawa), w drugiej Borysowi Kurjańskiemu (Ralph Gracie Jiu Jitsu Rzeszów). W finale pokonał prze wskaznie sędziów Tymona Fabianowicza (Dragon`s Den/Ze Radiola Poland Orły Zakręt).

Wicemistrzami Polski na rok 2024 zostali, wymieniony już wcześniej Maks Kozłowski w kategorii juniora młodszego w wadze do 46 kg, Emilia Mazurek w kategorii dzieci do lat 10 w wadze do 27 kg, Kacper Szczęch w kategorii młodzika średnio zaawansowanego w wadze do 66 kg, Franciszek Wiewiórka w młodzikach początkujących w wadze do 50 kg. Z brązowymi medalami wrócili: Seweryn Fołta (młodzicy, do 45 kg) i Damian Stadnik (junior młodszy średnio zaawansowany, waga do 55 kg). Wszyscy medaliści mistrzostw Polski są zawodnikami trenera Pawła Kunysza.