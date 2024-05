Muzeum Regionalne w Stalowej Woli postanowiło uczcić pamięć o lokalnych bohaterach, walczących i ginących za Ojczyznę, organizując na rozwadowskim Rynku ekspozycję plenerową, opowiadającą historię sprzed lat. Wystawa jest w pewnym sensie bezprecedensowa. W celu stworzenia interesującej narracji, mogącej zaciekawić różnych odbiorców, Muzeum sięgnęło po raz pierwszy po najnowsze rozwiązania w postaci sztucznej inteligencji (AI). Na 19 planszach przedstawiono wygenerowane unikatowe obrazy, dzięki którym ponure czasy II wojny światowej w większym stopniu przemawiają do wyobraźni widza.

Każda zaprezentowana scena opatrzona jest fragmentem tekstu, pochodzącym z relacji uczestnika tych wydarzeń – żołnierza AK Czesława Kamińskiego „Głaza”, głównego lokatora „Górki”. Takie połączenie, mimo że kojarzy się z historią komiksową, zachowuje ton odpowiedni do prezentowanej tematyki i sprawia, że wypadki sprzed 80 lat łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać. Postaci bowiem „ożywają”, a widzowie biegną za nimi po schodach, słyszą szepty, krzyki, wystrzały. Dzięki temu rozwiązaniu stają się niejako uczestnikami przedstawionych wydarzeń.

Obrazy do wystawy powstały przy zastosowaniu Wombo Dream. W związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wygenerowane obrazy nie są wolne od niedoskonałości i nie oddają rzeczywistych szczegółów, dotyczących postaci i miejsc, stanowiąc wyłącznie ilustracje historycznych wydarzeń.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, autorem Krzysztof Adamek, o oprawę graficzną zadbała Jowita Przepadło. Wystawa dostępna na rozwadowskim Rynku od 18 maja.

Obchody 80. rocznicy niemieckiej obławy na „Górce”

Muzeum Regionalne organizuje podniosłe uroczystości związane z okrągłą rocznicą niemieckiej obławy z 18 maja 1944 r., kiedy to gestapo wtargnęło do budynku przedwojennego kina w Rozwadowie, gdzie na strychu znajdował się lokal konspiracyjny Kedywu AK. Przebywali tam żołnierze polskiego podziemia, którzy odpowiedzieli ogniem do napastników. Zginęło dwóch żołnierzy AK.

Muzealnicy zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach. Będzie to doskonała okazja do lepszego poznania naszej lokalnej historii i upamiętnienia polskich bohaterów.

Program obchodów:

16.00 Msza święta w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie

17.00 Przemarsz pod budynek „Górki”, ul. Stanisława Bełżyńskiego

17.15 Część oficjalna z udziałem Kompanii Honorowej 18. Pułku Saperów: przemówienia złożenie kwiatów, salwa honorowa i apel poległych

18.00 Przemarsz na rozwadowski Rynek

18.15 Część artystyczna: Otwarcie wystawy plenerowej „Wydarzyło się w Rozwadowie. Niemiecka obława na „Górce”

18.30 Spotkanie historyczne z udziałem gości specjalnych – „Co się właściwie stało 18 maja 1944 roku w Rozwadowie?”

19.30 Koncert pieśni żołnierskich w wykonaniu: Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939 z Jastkowic, Pałacyku Michla, Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej z chórem oraz Stowarzyszenia Artystycznego Stowart ze Stalowej Woli pod dyr. artystyczną Edwarda Horoszko.

Organizatorzy zapraszają na ciepły poczęstunek.