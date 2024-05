Najwięcej, na pewno najgoręcej było na meczu Łęgu Stany z LKS-em Brzyska Wola. Sędzia przedłużył mecz o 9 minut.

W 30. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Michał Serafin uwolnił się spod opieki dwóch obrońców, wyłożył piłkę na szósty metr Dawidowi Rysiowi, a ten nie zmarnował okazji na zdobycie bramki. Wyrównał w 58. minucie Adrian Hacia – huknął nie do obrony z 15 metrów. W 73. minucie prowadzący to spotkanie Maksymilian Ciak podyktował rzut karny. Krystiana Staronia faulował kapitan Łęgu, Łukasz Kozioł, a „jedenastkę” zamienił na gola kapitan przyjezdnych, Konrad Kaczmarczyk. Do regulaminowych 90. minut gry arbiter doliczył 9 i w ostatniej akcji meczu Łęg doprowadził do wyrównania. Michał Serafin „zakręcił” z boku pola karnego jednym z obrońców, dośrodkował pod bramkę, gdzie powstało spore zamieszanie, ale zimną krew zachował Dawid Ryś i jeden punkt został w Stanach.

Po ostatnim gwizdku doszło do przepychanek pomiędzy piłkarzami obydwu drużyn. Czerwone kartki zobaczyli: bramkarz Łęgu Sebastian Czarnecki (w 65. minucie zastąpił go Kamil Burdzy) i Marcin Staroń – najbardziej aktywni uczestnicy pomeczowego „dymu”.

Drugie zwycięstwo w tym sezonie odnieśli piłkarze z Harasiuk. 9 października 2023 pokonali San Wierzawice 4:3, a w ostatniej kolejce Górnovię, również 4:3.

Wyniki 21. kolejki:

Łęg Stany – LKS Brzyska Wola 2:2 (1:0), Ryś (35, 90+9) – Hacia (58), Kaczmarczyk (74 – karny), Francesco Jelna – Unia Nowa Sarzyna 1:3 (0:2), Małek (60 – sam.) – Przepłata (13, 16), Karwacki (51), Retman Ulanów – Advit Łętownia 1:1 (1:1), Szewc (25) – Wojdyła (45), Tanew Harasiuki – Górnovia 4:3 (2:1), Kopacz (36), Tryka (42), Waliłko (65, 76) – Persiak (7, 71), Dudzik (48), Staromieszczanka – San Wierzawice 2:0 (2:0), M.Baj (10), W.Baj (25), Podwolina – Podlesianka Kamień 2:0 (1:0), Sądej (19 – sam.), Łątka (54), KS Sarzyna – Sokół Hucisko 0:1 (0:0), Płachciak (59).

Najlepsi strzelcy: 19 – M.Kowalski (Podlesianka), 17 – Ryś (Łęg), 14 – Miazga (Francesco).

22. kolejka, 18 maja: Górnovia – Retman (17), Unia – Łęg (17), Sokół – Podwolina (17.30), 19 maja: San – Tanew (15), Advit – Francesco (16), Podlesianka – Staromieszczanka (16), Brzyska Wola – Sarzyna (18).

Tabela za www.regiowyniki.pl