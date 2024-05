W środę, 15 maja rozpoczęły się na Słowacji w Vysokich Tatrach mistrzostwa Europy MMA. W kategorii wagowej do 65,8 kg Polskę będzie reprezentował Arsen Naslyan z FightSport Stalowa Wola.

Decyzja o powołaniu zawodnika trenera Pawła Kunysza do kadry narodowej zapadła podczas zebrania zarządu Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki.

„Kandydatura Pana została wyłoniona na podstawie dotychczasowych Pana osiągnięć w dyscyplinie MMA, ze szczególnym uwzględnieniem rankingu Stowarzyszenia Amatorska Liga MMA. Decyzja o zatwierdzeniu kandydatury zapadła jednogłośnie. Zarząd Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki jest przekonany, że będzie Pan godnie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej”

– czytamy w piśmie skierowanym do Arsena Naslyana.

– Wiadomość o powołaniu do kadry narodowej zaskoczyła mnie totalnie. Nie spodziewałem się, nawet o czymś takim nie myślałem, bo wiadomo jak ciężko jest dostać się do reprezentacji, a w dodatku na mistrzostwa Europy. Co mogę powiedzieć więcej? Że dam z siebie wszystko, żeby Stalowa Wola, żeby mój trener, mój klub i cała Polska była ze mnie dumna – powiedział „Sztafecie” wielokrotny medalista mistrzostw Polski.

Dumny ze swojego zawodnika i z tego, że będzie reprezentował kraj w ME jest oczywiście jego trener Paweł „Boris” Kunysz. Nie popada jednak w hurraoptymizm, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężkie zadanie czeka na Słowacji jego wychowanka. Tym bardziej, że będzie to jego debiut nie tylko w „biało-czerwonej” drużynie, ale także w tak prestiżowej imprezie.

– Jestem mega dumny z Arsena i będą za niego trzymał kciuki. To kocur! Największy talent jaki pojawił się w naszym klubie i jakiego miałem przyjemność trenować. Bez względu na to jak mu pójdzie w mistrzostwach, to ja cały czas będę powtarzał, że jest to chłopak, który może w przyszłości zawalczyć nawet w UFC. Jest jeden warunek: musi jednoznacznie określić się, czy tego chce. Talent ma ogromny. Musi jednak do niego dołożyć ciężką, systematyczną pracę – powiedział trener Paweł Kunysz.