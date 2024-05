474 zawodniczek i zawodników z czterech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i oczywiście z 16 klubów Podkarpacia zgłosiło się do 66. Otwartych Mistrzostw Stalowej Woli rozgrywanych na stadionie lekkoatletycznym MOSiR przy ul. Staszica.

Większość startujących to były dzieci i juniorzy. Najliczniejszą reprezentację wystawił organizator mistrzostw Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola. Rekordów mistrzostw nie udało się nikomu poprawić, ale kilka wartościowych wyników padło. Na pewno na pierwsze miejsce wysuwa się wynik, jaki w biegu na 600 m uzyskała Adrianna Topolnicka – panieńskie nazwisko Czapla. 25-letnia reprezentantka Polski, wychowanka Płomienia Sosnowiec, później zawodniczka AZS AWF Katowice, a od dwóch lat AZS UMCS Lublin, pobiegła w czasie 1:25,97. To drugi w historii wynik w Polsce w biegu na tym dystansie – nieoficjalny rekord Polski wynosi 1:25,04 i należy od 9 lat do Joanny Jóźwik, wychowanki i byłej zawodniczki Victorii Stalowa Wola. Trenerem Adrianny Topolnickiej jest od 2022 roku Mirosław Barszcz ze… Stali Stalowa Wola.

– Ada po chorobie, która dopadła ją w 2023 roku i na pewien czas wyrzuciła z biegania, wróciła na tartan w bardzo dobrym stylu – mówi trener Mirosław Barszcz. – Od początku roku prezentuje wysoką formę. Z niecierpliwością czekam na jej start w 70. memoriale Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 18 maja, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Druga w biegu na 600 m w stalowowolskich mistrzostwach była wychowanka trenera Stanisław Anioła, kiedyś zawodniczka Victorii, dzisiaj Resovii – Agnieszka Dybka (1:32,55).

Jeszcze przy jednym wyniku należy się zatrzymać. Chodzi o występ Marcina Tabaki z Resovii, który wygrał bieg na 200 m w czasie 22:12, stanowiącym minimum na mistrzostwa europu U-18.

Jak w mistrzostwach poszło lekkoatletom Stali Stalowa Wola? Zdobyli 14 medali indywidualnie – 8 złotych. Bieg na 300 m U-12 wygrała Karolina Czernia (49,28 – rek. życiowy), w biegu na 600 mn U-16 najszybsza była Lena Grzybowska (1:39,50), a na 1000 m zwyciężyła Natalia Cygan (3:01,45). Konkurs rzutu młotem w kategorii U-14 wygrała Emilia Tryka (37,78), a w kategorii U-18 najdalej rzuciła Aleksandra Bednarz (49,48). W konkurencjach męskich „złoto” wywalczyli: Jacek Skrzeszewski w biegu na 600 m (1:20,77 – rek. życ.), Adam Wydra w biegu na 300 m U-12 (52,0), Olaf Szumełda w biegu na 600 m U-16 (1:30,23 – rek. życ.), a na najwyższym stopniu podium stanęła także sztafeta mieszana (2:23,37).

Srebrnymi medalistami zostali: Kornelia Butryn w biegu na 200 m (25,19 – rek. życ.), Tola Kiedrzyńska w rzucie młotem U-18 (43,23 – rek. życ.), Karolina Kowalczykowska w rzucie młotem U-14 (33,50), a brązowymi: Sebastian Chyła w biegu na 600 m U–16 (1:33,10 – rek. życ.), Wojciech Opałka w biegu na 300 m U-14 (43,33 – rek. życ.) i Tola Kiedrzyńska w rzucie dyskiem U-16 (28,24 – rek. życ.).

Mistrzowie Stalowej Woli 2024

Kobiety:

100 m: Magdalena Niemczyk (Tiki-Taka Kolbuszowa) – 11,44, 200 m: Emilia Dąbek (Resovia) – 24,26, 300 m U-16: Maja Pastuła (Tiki-Taka) – 42,47, 300 m U-14: Aleksandra Pękala (Resovia) – 43,92 PB*, 300 m U-12: Karolina Czernia (Stal Stalowa Wola) – 49,28 PB, 600 m: Adrianna Topolnicka (AZS UMCS Lublin) – 1:25,.97, 600 m U-16: Lena Grzybowska (Stal Stalowa Wola) – 1:39,50, 1000 m: Natalia Cygan (Stal Stalowa Wola) – 3:01,45, 80 m ppł: 1. Zuzanna Pękala (Resovia) – 12,16, 100 m ppł U-18: Urszula Sobolak (Komunalni Sanok) – 15,49 PB, sztafeta szwedzka: Stal Stalowa Wola – 2:23,37, chód 3000 m: Hanna Chodur (Szreniawa Nowy Wiśnicz) – 15:57,58, skok wzwyż: Milena Mołdoch (Resovia) – 155, skok w dal: Patrycja Żurawska (Stal Mielec) – 5,40, kula: Anna Kicińska (Tempo 5 Przemyśl) – 12,31, dysk: Anna Kicińska (Tempo 5 Przemyśl) – 43,83, młot: Maria Daszkiewicz (Stal Mielec) – 54,09, oszczep: Julia Krzanowska (Komunalni Sanok) – 43,72 PB.

Mężczyźni

100 m: Marcin Tabaka (Resovia) – 10,88, 200 m: Marcin Tabaka (Resovia) – 22,12 PB, 300 m U-16: Szymon Rusin (Tiki-Taka) – 39,46, 300 m U-14: Antoni Rychlewski (KML Lubaczów) – 42,49 PB, 300 m U-12: Adam Wydra (Stal Stalowa Wola) – 52.0, 600 m: Jacek Skrzeszewski (Stal Stalowa Wola) – 1:20,77 PB, 600 m U-16: Olaf Szumełda (Stal Stalowa Wola) – 1:30,23 PB, 2000 m: Tomasz Paja (Resovia) – 5:29,74, 110 m ppł U-16: Eryk Trojnar (Tempo 5) – 15,02 PB, sztafeta szwedzka: Tiki-Taka – 2:06,62, chód 5000 m: Kacper Łuc (Stal Nowa Dęba) – 24:35,36, skok wzwyż: Marcin Jachym (Resovia) – 200, skok w dal: Jakub Róg (Stal Mielec) – 6,72, kula 5 kg: Antoni Bonarek (MUKL Dębica korzeniowski.pl) – 15,95 PB, dysk: Antoni Bonarek (MUKL Dębica korzeniowski.pl) – 41,24, młot 5 kg: Olaf Stec (Stal Mielec) – 43,85, oszczep 700 g: Oskar Grzyb (Resovia) – 45,92 PB.

* PB – rekord życiowy