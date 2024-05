Przed ostatnim spotkaniem z outsiderem tabeli kibice Sokoła Kamień dopisywali swojej drużynie trzy punkty, a przy okazji mocno reperowali konto bramkowe. No bo komu nie nastrzelać, jak nie drużynie, która po stronie strat już dawno przekroczyła „setkę”.

Tak też się stało. Sokół wygrał, zdobył cztery bramki, ale nie oczarował. Gospodarze już w 1. minucie objęli prowadzenie. Wiktor Stępniowski dośrodkował z rzutu wolnego, a Kacper Piechniak pokonał głową Dawida Świdra. Kilkadziesiąt sekund później Korona wyrównała. Błąd obrony Sokoła ze stoickim spokojem wykorzystał Sebastian Kuźniar. Wybił kwadrans gry i gospodarze ponownie byli na prowadzeniu. Do bramki zza pola karnego trafił Stępniowski. W 37. minucie Korona ponownie doprowadziła do remisu. I tym razem nie spisała się defensywa naszej drużyny, którą uprzedził Juliusz Nowak. Dwie minuty później był tam, gdzie być powinien „Piechu” – dobił piłkę po wcześniejszym strzale Majki – a w ostatnich sekundach przed przerwą po raz trzeci, a po raz drugi głową, pokonał bramkarza z Rzeszowa. Asystę zaliczył Wiktor Łuczyk.

Po zmianie stron zrobiło się jakoś… sennie. Trybuny ożywił dopiero w 81. minucie 15-letnie Oskar Nerc. Zdobył kontaktową bramką i Korona zaatakowała większą liczbą graczy. To z kolei spowodowało, że rozrzedziła szyki obronne. Sokół miał w tym czasie dwie dobre sytuacje do zdobycia bramki, ale obydwie zmarnował. W końcówce meczu świetną okazję na wyrównanie miał Kuźniar. Młodzieżowiec Korony przegrał jednak pojedynek z Politem.

SOKÓŁ KAMIEŃ – KORONA 4:3 (4:2)

1-0 Piechniak (1), 1-1 Kuźniar (3), 2-1 Stępniowski (15), 2-2 Nowak (37), 3-2 Piechniak (39), 4-2 Piechniak (45+1), 4-3 Nerc (81)

SOKÓŁ: Polit – Synoś (60 Marut, 69 Wąsik), Piekut, Gnatek, Konefał (50 Gdowik) – Rurak, Stępniowski (60 Jędryas), Łuczyk – Majka, Piechniak, Dec (44 Wydra).

KORONA: Świder – Leśniak, Kowalski (46 Gałka), Matkowski, Pikuła – Czepiel (80 Czarnik), Bajek, Sondej (46 Hlongwane), Nowak (65 Cwynar) – Kuźniar, Nerc.

Sędziował Jarosław Lis (Jarosław). Żółte kartki: Stępniowski, Wydra.

W pozostałych meczach 28. kolejki: Polonia – Głogovia 0:1 (0:1), Cosmos – Sokół KD 0:1 (0:0), Izolator – Resovia II 2:1 (1:1), JKS – Ekoball 1:2 (0:2), Legion – Stal II Rz. 2:1 (1:1), Pogoń-Sokół – Wisłok 3:1 (0:0), Igloopol – Błękitni 0:0, Lechia – Stal Ł. 1:4 (0:1).

Najlepsi strzelcy: 27 – Piechniak (Sokół K.), 23 – Reiman (Stal Ł.), 16 – Nowak (Sokół KD), Piątek (Wisłok).

29. kolejka, 18 maja: Sokół KD – Sokół K. (17).

Tabela za www.regiowyniki.pl