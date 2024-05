25-latek zaatakował i pobił 56-latka, który w nocy, nie chciał go wpuścić do swojego domu. Mężczyzna tłumaczył swoje postępowanie wypitym wcześniej alkoholem. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec kwietnia, o 1 w nocy, niżańscy policjanci zostali skierowani do jednego z domów znajdujących się na terenie powiatu, gdzie miało dojść do pobicia mężczyzny.

Na miejscu zdarzenia, policjanci zastali rannego 56-latka, który oświadczył, że został pobity przez byłego znajomego córki. Powodem jego agresji miało być to, że gospodarz nie pozwolił mu wejść do swojego domu, w którym przebywała kobieta, która nie chciała się z nim spotkać. W pewnym momencie, mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, zaatakował właściciela posesji. Uderzył go drewnianą pałką w głowę, po czym wybiegł z podwórka. W wyniku doznanych obrażeń, 56-latek trafił do szpitala.

Już następnego dnia, niżańscy kryminalni zatrzymali napastnika. Podczas składania wyjaśnień, 25-latek, tłumaczył swoje zachowanie tym, że był nietrzeźwy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.