W piątek, 10 maja w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się gala podczas, której wręczone zostały „Gałązki Sosny” czyli nagrody miasta Stalowej Woli w dziedzinie kultury. Była to jubileuszowa, dwudziesta piąta edycja „Gałązki Sosny”.

„Gałązka Sosny” jest to doroczna nagroda przyznawana wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury osobom, zespołom, animatorom, a także organizacjom mającym swoją siedzibę na terenie miasta Stalowa Wola lub działającym na jego rzecz. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: literatura, wydarzenie kulturalne, debiut artystyczny, szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultura cyfrowa.

– Można powiedzieć, że Stalowa Wola od urodzenia jest miastem bogatym kulturą, ludźmi którzy tworzą, w naszym środowisku budują piękno poprzez swoje pasje, swoje zainteresowania. Cieszę się, że po raz 25 już miasto Stalowa Wola może nagrodzić tych którzy każdego roku, każdego dnia w różnych wydarzeniach, w różnej formie kultury, artyzmu budują wśród nas piękno, ale również poczucie tożsamości. Trzeba powiedzieć, że tak jak zmienia się kultura, dostęp do kultury, tak również zmienia się ta nagroda dlatego, że ona również pod względem kategorii dokonuje pewnych modyfikacji, dostosowując się do trendów które są w kulturze. Nagroda rozpoczynała się przede wszystkim od literatury i stąd bierze swoje źródło, dzisiaj nagradzamy również kulturę cyfrową, debiuty ale również te osoby które mają szczególne znaczenie dla naszej kultury lokalnej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Do nagrody nominowani byli w kategorii literatura: Beata Sudoł – Kochan, Alicja Katarzyna Wojdyło, w kategorii wydarzenie kulturalne: Rafał Latawiec, w kategorii szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki: Grażyna Lewandowska, Lila Wojciak, Mariusz Bajek, w kategorii debiut artystyczny: Klaudia Stefaniak i Jakub Stefaniak, Mirosław Ofiara, w kategorii kultura cyfrowa: Elżbieta Skromak.

Nagrodę otrzymali: w kategorii literatura: Alicja Katarzyna Wojdyło – nominowana za tomik wierszy „Niebieskie Płótno”. Poetka, członkini Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. Wieloletnia uczestniczka Młodzieżowych Warsztatów Literackich „Wers”. Jej pierwszy tomik „Strachy na wróble” był również nominowany do nagrody miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” w kategorii debiut artystyczny. Jest członkinią, administratorką strony i Facebooka nieformalnej grupy „Stalowi Czytacze”. – Na pewno dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie, ponieważ nie spodziewałam się, że ktoś doceni moją pracę, moją twórczość i jest mi miło, że dwie instytucje mnie zgłosiły do tej nominacji. Inspirację czerpię z życia, nie tylko swojego, czytam dużo historii, słucham ludzi i na podstawie ich historii i swojej próbuje jakoś tak przekształcać swoje przemyślenia w słowo pisane – mówiła Alicja Katarzyna Wojdyło.

W kategorii wydarzenie kulturalne statuetkę otrzymał Rafał Latawiec – specjalista ds. organizacji imprez w Miejskim Domu Kultury, kierownik projektu „Majówka w Stalowej Woli – Czy pamiętasz Hotklub?”, realizowanego w 2023 roku. Program wydarzenia przypomniał działalność legendarnego klubu z lat 80. Wywołał mnóstwo nostalgicznych wspomnień, zgromadził wielopokoleniową publiczność, pozwolił dostrzec trwałe wartości stalowowolskiej kultury – niezależność, brak zgody na kompromisy. Interdyscyplinarny program został zrealizowany w sposób niezwykle sprawny oraz otrzymał wiele pozytywnych recenzji. – Liczymy, że to co MDK proponuje dla publiczności w Stalowej Woli to jest to czego publiczność oczekuje. Myślimy, że nasz tok myślenia w sprawach kulturalnych jest tożsamy z tokiem myślenia społeczności naszego miasta, czy tak się dzieje? Wydaje mi się, że te drogi się pokrywają. Mam przyjemność otrzymywać tę statuetkę po raz drugi, pierwszy raz w roku 2013 z Grzesiem Prokopem – mówił Rafał Latawiec.

W kategorii szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki nagroda trafiła do Grażyny Lewandowskiej – regionalistki zajmującej się dziejami Rozwadowa. Opracowała historię Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Jest współautorką monografii „Cmentarz parafialny w Rozwadowie” oraz autorką książki pt. „Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – perła Stalowej Woli”, inicjatorka profesjonalnej konserwacji pochówków w kryptach klasztornych. Przewodniczka po Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli oraz jego kryptach.

– Bardzo lubię historię, mieszkam w Stalowej Woli wiele lat, tu się urodziły moje dzieci, to już jest moje miejsce. Dla mnie bardzo bliski jest klasztor i kapucyni, bo to jeden z najstarszych śladów historii. Szczerze mówiąc nie spodziewałam się tej nagrody ale jeżeli tak zostałam doceniona to sprawia mi to radość – mówiła Grażyna Lewandowska.

W kategorii debiut artystyczny nagrodę otrzymali Klaudia Stefaniak i Jakub Stefaniak – młodzi tancerze, a zarazem rodzeństwo, którzy uczestniczą w zajęciach Klubu Tanecznego LaVolta Miejskiego Domu Kultury. Pracując z choreografką Beatą Główką osiągnęli bardzo wysoki poziom artystyczny, specjalizując się w tańcach latynoamerykańskich. Występują zarówno w składach formacji, jak również indywidualnie i w duecie. Zdobyli szereg medali, podczas turniejów reprezentując Stalową Wolę na arenie krajowej i międzynarodowej. Debiut Klaudii i Kuby miał miejsce w październiku 2023 roku na Mistrzostwach Świata Word Artistic Dance Federation w kombinacji 3 tańców karaibskich i latynoamerykańskich w Ostravie. Wytańczyli wówczas I miejsce w tańcach Bachata oraz Merengue, w kategorii Youth and Adult. – Taniec jest w naszym życiu już od najmłodszych lat, bo ja tańczę 10 lat, brat trochę mniej, codziennie, każdego dnia – mówiła Klaudia Stefaniak.

W kategorii kultura cyfrowa gałązkę otrzymała Elżbieta Skromak – kustosz i etnograf w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Pomysłodawczyni aplikacji „Przystanki naszej historii. Stalowa Wola”. To łatwo dostępne narzędzie służy poznaniu historii najstarszych części Stalowej Woli, zwłaszcza wyjątkowych zabytków i ich lokalizacji. Mapki w niej zawarte ułatwiają edukację w plenerze o lokalnym dziedzictwie. Dla polskiego i zagranicznego turysty pełnią rolę Audioprzewodnika. Aplikacja jest dostępna poprzez stronę www.ekopunkty.muzuem.stalowawola.pl

– Dla mnie „Gałązka sosny” to bardzo symboliczna nagroda ponieważ łączy się trochę z moją karierą zawodową w Stalowej Woli, pracuje 24 lata a gałązka jest o rok starsza więc dużo wspomnień z tą nagrodą mi się kojarzy, dużo osób, które na przestrzeni tego czasu dostawały nagrodę, były doceniane za wielki wkład w kulturę, tutaj w Stalowej Woli – mówiła Elżbieta Skromak.

Po części oficjalnej gali odbył się koncert „Aleja Gwiazd”. Na scenie pojawiły się Milena Lange i Kasia Moś z towarzyszeniem Warsaw Impressione Orchestra pod batutą Tomasza Labunia. Gościnnie wystąpiła również Olivia Hausner. Koncert poprowadziła Laura Łącz.