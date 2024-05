Stalowowolscy policjanci interweniowali wobec 37-letniego mieszkańca Stalowej Woli, w związku z wulgarnym gestem jaki wykonał w ich kierunku. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

W sobotę, policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który w stronę radiowozu pokazał gest powszechnie uznawany za wulgarny. Funkcjonariusze podjęli wobec niego interwencję.

W trakcie legitymowania okazało się, że 37-latni mieszkaniec Stalowej Woli, jest poszukiwany przez wrocławski sąd do odbycia kary jedego roku pozbawienia wolnośc za oszustwo.

Mężczyzna został zatrzymany i trafili do policyjnego aresztu, a następnie przewieziono go do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.