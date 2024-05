Jak wypłacić pieniądze z konta zmarłego? Kto ma prawo do konta bankowego zmarłego? Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? – pytają Czytelnicy Sztafety.

Po śmierci właściciela rachunku bankowego, rodzina może wypłacić pieniądze bez czekania na podział spadku po zmarłym tylko kwotę równą organizacji pogrzebu. Pieniądze na pogrzeb można wypłacić na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego. Przepis ten zobowiązuje bank do wypłaty środków znajdujących się na rachunku bankowym zmarłego posiadacza tego rachunku na rzecz osoby, która przedłoży rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów pogrzebu. Przepis ten nie wymaga, by po pieniądze zgłosił się krewny zmarłego, gdyż podstawowym wymogiem jest fakt sfinansowania pogrzebu. Środki takie mogą trafić do osoby, która udowodni, że pokryła koszty pogrzebu właściciela konta bankowego. Wtedy osoba wypłacająca musi przedstawić akt zgonu i swój dokument tożsamości oraz faktury wystawione na swoje nazwisko, potwierdzające koszty, które poniosła.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć koszty przewozu zwłok, zakupu trumny, odzieży żałobnej, miejsca na grób, koszt wzniesienia nagrobka lub remontu nagrobka, w którym zmarły ma zostać pochowany, a także wydatki na urządzenie uroczystości pogrzebowej oraz stypy.

Niekiedy zdarza się, że bliska rodzina wypłaca pieniądze nie czekając na postępowanie spadkowe. Należy pamiętać, że z chwilą śmierci posiadacza rachunku wszelkie pełnomocnictwa do rachunku wygasają i bank wprowadza blokadę tego rachunku oraz wstrzymuje wszystkie wypłaty do czasu zgłoszenia się osób uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu: zwrotu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, czy spadku, zabezpieczając w ten sposób masę spadkową.

W momencie śmierci właściciela rachunku, pełnomocnik traci wszelkie uprawnienia, które posiadał za życia właściciela rachunku. Jeśli ktoś wiedząc o śmierci właściciela rachunku nie poinformował o tym banku i na mocy posiadanego pełnomocnictwa pobrał pieniądze z konta zmarłego posiadacza rachunku (nawet jeśli to był współmałżonek lub dzieci), to jest to nieuprawniony zabór mienia, gdyż w chwili śmierci właściciela, w jego uprawnienia do dysponowania majątkiem wchodzą spadkobiercy. Konto bankowe osoby zmarłej, po potwierdzeniu zgonu klienta, musi zostać zablokowane do chwili ustalenia spadkobierców, a także do czasu zweryfikowania wniosków o wypłatę kosztów pogrzebu lub o realizację dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Nielegalne wypłaty z konta po śmierci właściciela to działania, które są ściśle zabronione przez prawo i może to prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, zarówno karnych, jak i cywilnych. Nieuprawnione wypłacenie pieniędzy z konta zmarłego może być uznane za kradzież lub oszustwo. Poza ewentualnymi konsekwencjami karnymi, osoba, która nielegalnie wypłaciła pieniądze z konta zmarłego, może również podlegać odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że spadkobiercy zmarłego mogą podjąć działania prawne, aby odzyskać te pieniądze.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego, posiadacz rachunku może wydać tzw. dyspozycję na wypadek śmierci. Dzięki temu bank wypłaci pieniądze z konta wskazanej w tej dyspozycji osobie. Prawo bankowe ogranicza jednak zarówno kwotę, której może dotyczyć dyspozycja, jak i krąg osób, na rzecz których może być dokonana taka wypłata. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Dyspozycję wydaje się na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa. Tak dyspozycja może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Jest ona korzystana dlatego, że wyłączona jest ze spadku. Spadkobiercy mogą otrzymać resztę pieniędzy zmarłego, które nie są objęte taką dyspozycją, czyli przekraczają wspomnianą wyżej kwotę 20 przeciętnych wynagrodzeń. Jeśli z jakiegoś powodu osoba uprawniona otrzyma wyższą kwotę niż ta określona w art. 56 Prawa bankowego, spadkobiercy mają prawo wnioskować o zwrot wypłaconej nadwyżki.

Jak znaleźć pieniądze po zmarłym?

1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe, która mówi, m.in. o obowiązku wygaszenia umowy z dniem śmierci posiadacza rachunku lub w innych określonych wypadkach – po upływie 10 lat od wydania ostatniej dyspozycji. Co najważniejsze, nałożyła ona na instytucje finansowe obowiązek prowadzenia Centralnej informacji o rachunkach (CIOR). Dzięki temu krewni w jednym miejscu uzyskują informacje o pieniądzach po zmarłym, ze wszystkich SKOK-ów i banków. CIOR to baza danych, która gromadzi informacje, m.in. o rachunkach „uśpionych” i „martwych”. Do ich grona zaliczają się:

· rachunki zapomniane przez ich właścicieli (brak przeprowadzonych operacji przez lata);

· konta zmarłych klientów, którzy nie posiadali rodziny, a prawo do ich majątku przejmuje gmina (art. 935 Kodeksu cywilnego);

· ROR-y nieżyjących osób, o których krewni nie mieli pojęcia.

Warto wiedzieć, że w Centralnej informacji o rachunkach znajdziemy informacje tylko o kontach bankowych osób fizycznych.

System nie zawiera danych o:

· polisach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych;

· jednostkach funduszy inwestycyjnych;

· rachunkach maklerskich;

· kartach kredytowych i innych produktach kredytowych oraz przypisanych do nich rachunkach technicznych;

· książeczkach mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej

· innych produktach bankowych.

Aby móc skorzystać z danych CIOR konieczne jest przedstawienie dowodów świadczących o tym, że posiadamy tytuł prawny do pieniędzy po zmarłym, czyli że jesteśmy spadkobiercą. Mogą to być takie dokumenty jak:

· odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (oryginał lub potwierdzona przez notariusza/pracownika banku kopia);

· odpis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub potwierdzona przez notariusza/pracownika banku kopia);

· akt zgonu właściciela konta (jeśli weryfikacji danych zmarłego nie da się przeprowadzić inaczej);

· dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu wnioskodawcy zbiorczej informacji z CIOR (jeśli pełnomocnik działa w imieniu wnioskodawcy);

· dokument uprawniający do reprezentacji wnioskodawcy (jeśli wnioskodawca jest reprezentowany, np. przez przedstawiciela ustawowego lub nie jest osobą fizyczną);

· inny dokument, np. poświadczony notarialnie testament.

Wniosek o wydanie informacji o rachunkach zmarłego można złożyć w dowolnej placówce banku lub SKOK-u, bez względu na to, czy jesteśmy klientem wybranej instytucji, czy nie. Zgodnie z art. 92ba. Ust. 1 Prawo bankowe, bank jest zobowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych (bez wskazania danych współposiadacza).

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację przez bank, zostanie przesłany do CIOR, a stąd do wszystkich instytucji finansowych, które w ciągu 3 dni roboczych muszą przekazać informację zwrotną. Krajowa Izba Rozliczeniowa przygotowuje dokument, który trafia do banku lub SKOK-u, w którym zostało złożone zapytanie, a następnie do wnioskodawcy. Zawiera on informacje:

· o podmiotach, w których zmarły prowadził rachunek razem z jego numerem;

· o tym, czy to konto wspólne;

· o tym, czy ROR wciąż jest prowadzony;

· o umowach dotyczących konta bankowego, które zostały rozwiązane lub wygasły z powodu śmierci właściciela rachunku bądź niewykonania dyspozycji przez 10 lat.

Z takiego zestawienia nie dowiemy się, jaki majątek zostawił po sobie zmarły. W tym celu musimy udać się do banku, który prowadziła jego rachunek.

Bożena Kolba

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2488).