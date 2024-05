Chór Gaude Vitae ze Stalowej Woli obchodzi swe 15-lecie. Finałem jubileuszu będzie jesienny koncert w MDK prezentujący dorobek zespołu i Ewy Woynarowskiej, jego dyrygentki. W ostatnich dniach chór znakomicie spisał się w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Istra Music Festival w Poreču, w Chorwacji.

Skoncentrowani do maksimum stalowowolanie dali fantastyczny popis w finałowym koncercie imprezy. Owacje widowni były mocne i gorące.

Gaude Vitae zachwycił słuchaczy dziewięcioma utworami o bardzo zróżnicowanym charakterze i dużej dynamice. Było czego posłuchać i co oglądać! Także w wykonaniu innych, znakomitych zespołów chóralnych. Największe wrażenie, poza polskim chórem ze Stalowej Woli, zrobiły prezentacje mieszanych chórów z Brazylii i Węgier oraz młodzieżowego z Niemiec.

Ewa Woynarowska podsumowuje artystyczny wojaż chóru: – Dużo pracowaliśmy i to przyniosło świetny efekt. Jestem dumna ze swoich podopiecznych, bo nie jest łatwo wyróżnić się w konfrontacji z tak dobrymi zespołami. Do wcześniejszych międzynarodowych i krajowych osiągnięć, m.in. konkursy i festiwale w Lloret de Mar, Budapeszcie, Bielsku Białej, Cracovia Cantans czy Varsovia Cantat, dołączyliśmy owacje i aplauz dla naszego występu w Chorwacji. Bardzo nas to cieszy. Praca z tym zespołem to dla mnie duża satysfakcja – ocenia wyjazd Ewa Woynarowska. Stalowa Wola ma pełne prawo być dumna z zespołu.

Festiwal w Chorwacji miał bardzo wysoki poziom i charakteryzował się niezwykle udanym mariażem przekazu dziedzictwa różnych kultur i różnych rodzajów muzyki.

W festiwalowym śpiewaniu w Poreču akompaniowała stalowowolskim chórzystom Monika Kuca.