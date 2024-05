6 maja br. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Radni wybrali władze samorządowe na VII kadencję obejmującą lata 2024-2029. Funkcję starosty ponownie powierzono Robertowi Bednarzowi, wicestarostą został Józef Sroka.

Posiedzenie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Po złożeniu ślubowania, radnymi Rady Powiatu Niżańskiego VII kadencji, liczącej 19 radnych, zostali: Robert Bednarz, Błażej Borowiec, Łukasz Chamot, Sylwester Daśko, Justyna Delekta, Alicja Habuda-Cichoń, Magdalena Hasiak, Tomasz Karaś, Jan Kowal, Małgorzata Kuś, Dariusz Łebko, Adam Mach, Roman Pokora, Józef Sroka, Benedykt Sudoł, Lucjan Tabasz, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Rada Powiatu Niżańskiego w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrała po raz kolejny Sylwestra Daśko. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni Tomasz Karaś i Benedykt Sudoł.

Rada Powiatu na funkcję Starosty Niżańskiego wybrała Roberta Bednarza, co jest wynikiem historycznym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, aby dotychczasowy starosta został po raz kolejny obdarzony poparciem i wybrany na tą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję, na kolejną – trzecią już kadencję.

Robert Bednarz, dziękując za oddane głosy i wybór na kolejną kadencję na funkcję Starosty Niżańskiego, podkreślił, że jest to dla niego wielki zaszczyt, ale też i duże zobowiązanie.

– Mam nadzieję, że doświadczenie samorządowe, jakie zdobyłem, jako Starosta Niżański dwóch ostatnich kadencji, radny pięciu kadencji, zarówno w gminie jak i w powiecie, doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz doświadczenie w działalności społecznej, w różnych organizacjach pozarządowych, a także ciężka praca, którą deklaruję, przyczyni się do dobrego wywiązania się z oczekiwań dotyczących realizacji zadań powiatowych. Zobowiązuję się do sumiennej pracy na rzecz Powiatu Niżańskiego i jego mieszkańców, a wszystkich Państwa zapraszam do współpracy. Mam bowiem świadomość, że tylko dobra współpraca może przynieść zamierzone efekty. Bardzo dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom Gminy Jeżowe, którzy udzielili mi poparcia i obdarzyli mnie zaufaniem oddając na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu Niżańskiego. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Niżańskiego za wybór mojej osoby na funkcję Starosty Niżańskiego i powierzenie kierowania Zarządem Powiatu na kolejną kadencję. Dziękuję również wszystkim tym, którzy mocno wspierali mnie w tym wszystkim, co było związane z objęciem funkcji Starosty Powiatu Niżańskiego. Dziękuję także mojej rodzinie za wsparcie i wyrozumiałość. Szczególne słowa podziękowania kieruję do współpracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, za wsparcie i akceptację podejmowanych działań. Deklaruję wolę współpracy ze wszystkimi radnymi Rady Powiatu Niżańskiego i Rad Gmin oraz wójtami, burmistrzami – dla dobra Powiatu Niżańskiego – mówił starosta.

Na wniosek starosty, wicestarostą został wybrany radny Józef Sroka, natomiast Członkami Zarządu radni: Magdalena Hasiak, Dariusz Łebko i Adam Mach.