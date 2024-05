Po raz dziesiąty w tym sezonie „Stalówka” nie pozwoliła przeciwnikowi zdobyć swojej twierdzy. W jedynym rozgrywanym w piątek meczu 32. kolejki 2 ligi pokonała walczącą o utrzymanie Skrę Częstochowa.

Mecz rozpoczął się po myśli naszej drużyny. W 14. minucie, po szybkiej akcji lewą stroną, Olivier Sukiennicki odegrał piłkę Damianowi Urbanowi, a ten posłał ją w kierunku częstochowskiej bramki. Nie zareagował na strzał stojący na 15 metrze Igor Ławrynowicz, nie trafił w futbolówkę Oliwier Kucharczyk, a przed bramką uprzedził Mateusza Bartosiaka Sebastian Strózik i zaatakował piłkę wślizgiem. Ale i on nie… trafił. Zaskoczył tym bramkarza Skry i wprawił w osłupienie Urbana, który złapał się za głową, lecz za chwilę oszalał z radości, bo piłka wpadła do siatki tuż przy słupku. Taki to był dziwny gol otwierający wynik piątkowego meczu.

Wyrównał w 41. minucie Maciej Mas. Po dośrodkowaniu Oliviera Wyparta, napastnik Skry przyjął piłkę odwrócony plecami do Urbana i z półobrotu huknął z lewej nogi z 14 metrów nie od obrony.

Stal objęła ponownie prowadzenie w 61. minucie. Jakub Kowalski dośrodkował z rzutu rożnego, jeden z obrońców Skry zbił piłkę głową na 14 metr pod nogi wprowadzonego chwilę wcześniej na boisku Jakub Górskiego, a ten wycelował w słupek. Do odbitej piłki dopadł Łukasz Furtak. Pierwsze jego uderzenie z lewej nogi zostało zablokowane, a po poprawce z prawej, piłka odbiła się od poprzeczki i wylądowała pod nogami Kacpra Chełmeckiego. 20-latek huknął z powietrza z narożnika pola bramkowego i piłka zatrzepotała w górnym rogu bramki.

Trzecią bramkę zdobyła Stal w 67. minucie, po bardzo ładnej, szybkiej i składnej akcji pod polem karnym Skry. Urban zagrał do Sukiennickiego, ten przedłużył piłce drogę do Górskiego, a ten wypatrzył w narożniku „szesnastki” niepilnowanego Patryka Zauchę i dał mu szansę wpisania się po raz pierwszy na listę strzelców dla Stali Stalowa Wola. Pozyskany zimą z Cracovii pomocnik nie zawiódł zaufania swojego kolegi i ładnym, technicznym uderzeniem pokonał młodego, 19-letniego bramkarza Skry, Jakuba Rajczykowskiego.

Stal po tym meczu awansowała do strefy barażowej, na czwarte miejsce w tabeli. Tak wysoko nie była.

STAL – SKRA 3:1 (1:1)

1-0 Urban (14), 1-1 Mas (41), 2-1 Chełmecki (64), 3-1 Zaucha (67)

STAL: Smyłek – Zaucha (85 Mydlarz), Kowalski, Oko (46 Banach), Furtak, Urban – Chełmecki (88 Wojtak), Soszyński, Sukiennicki (85. Arkadiusz Ziarko), Imiela (59 Górski) – Strózik.

SKRA: Rajczykowski – Maćkowiak (59 Sajdak), O.Kucharczyk, Bartosiak, P.Kucharczyk – Wypart, Grzelka (59 Ciućka), Ławrynowicz (72 Winciersz), Łabojko (76 Kołodziejczyk), Kubik – Mas (72 Niedbała).

Sędziował Karol Wójcik (Siedlce). Żółte kartki: Oko, Sukiennicki – Mas, Winciersz. Widzów 1974