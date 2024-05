Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8000 do 10000 złotych.

Nabór wniosków ruszył 25 marca, zakończy się 30 września br. lub po wcześniejszym wyczerpaniu środków. Wnioski należy składać do biura powiatowego ARiMR.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o KGW, m.in.: działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, rozwój przedsiębiorczości kobiet, rozwój kultury ludowej. Wysokość wsparcia: do 8000 zł (KGW do 30 członków), do 9000 zł (31-75), do 10000 zł (ponad 75).