Elżbieta Łukacijewska (Koalicja Obywatelska), Elżbieta Burkiewicz (Trzecia Droga), Wiktoria Barańska (Lewica), Daniel Obajtek (Prawo i Sprawiedliwość), Tomasz Buczek (Konfederacja) i Grzegorz Rykała (Polexit) – to liderzy list sześciu komitetów, które startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 9 obejmującym województwo podkarpackie. Co ciekawe, połowa listy PiS to obecni posłowie z tego regionu.

Listę tę otwiera tu, zgodnie z przewidywaniami, były prezes Orlenu, Daniel Obajtek, a więc osoba spoza województwa. Dotychczasowy lider i trzykrotny (2009, 2014, 2019) europoseł z Podkarpacia, Tomasz Poręba z Mielca, tym razem nie kandyduje, co też nie było zaskoczeniem.

Wyborcza lokomotywa na bocznicy

Przypomnijmy: Poręba jako szef sztabu wyborczego PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych, był krytykowany w partii za to, jak prowadził kampanię, i w czerwcu 2023 r. zrezygnował z kierowania sztabem.

– Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego dymisję z funkcji szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości. (…) Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem – to internetowy wpis Tomasza Poręby z 16 czerwca ubiegłego roku.

Przez lata miał on mocne poparcie Jarosława Kaczyńskiego, był ważnym politykiem PiS w Brukseli i rozpędzającą się z kadencji na kadencję lokomotywą wyborczą eurolisty PiS na Podkarpaciu: w 2009 r. otrzymał tu blisko 85,5 tys. głosów, w 2014 r. prawie 114 tys., a w 2019 r. – ponad 276 tys. głosów, co było najwyższym indywidualnym wynikiem procentowym w tych wyborach w Polsce (37 proc. wszystkich głosów oddanych w okręgu).

Za swe główne osiągnięcie w Parlamencie Europejskim Poręba uznaje wpisanie via Carpatii (szlak komunikacyjny z Litwy do Grecji wiodący przez Polskę) do sieci głównych korytarzy transportowych Unii Europejskiej.

Jedynki i kto dalej

Listę PiS otwiera Daniel Obajtek. Na 2. pozycji (podobnie jak w 2019 r.) jest (drugi obok Poręby) obecny europoseł z Podkarpacia, Bogdan Rzońca, a 3. miejsce na liście zajmuje dotychczasowy (od maja 2013 r.) marszałek naszego województwa, Władysław Ortyl.

Kandyduje też pochodzący z Niska poseł Suwerennej Polski, Marcin Warchoł (nr 4 na liście) oraz czwórka posłów PiS: Rafał Weber ze Stalowej Woli (nr 6), Maria Kurowska (nr 7), Ewa Leniart (nr 9) i ostatni na liście, Marek Kuchciński (nr 10). Tak znane nazwiska mają zapewnić liście jak najwyższy wynik – w eurowyborach w 2019 r. PiS zdobyło na Podkarpaciu blisko 436 tys. głosów (miało 65-proc. poparcie).

Jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej jest Elżbieta Łukacijewska (PO), europosłanka od 2009 r. Co ciekawe, mandat w wyborach w 2009 r. zdobyła, kandydując z drugiego miejsca na liście Platformy (nr 1 był wtedy niespodziewanie były przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski), a w 2019 r. wystartowała z powodzeniem z ostatniej pozycji. Jedynką Łukacijewska była tylko w 2014 r. Krzaklewskiego pokonała zdecydowanie (różnicą prawie 35 tys. głosów). Z kolei w 2019 r., z liderem swej koalicyjnej listy, Czesławem Siekierskim (PSL), wygrała różnicą 2685 głosów

Z 3. miejsca na liście KO kandyduje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a z ostatniej, 10. pozycji, Renata Butryn ze Stalowej Woli, która w kwietniowych wyborach samorządowych zdobyła mandat w sejmiku Podkarpacia.

W 2019 r. wspólna lista ówczesnej opozycji (PO, SLD, PSL, Nowoczesna, Zieloni) uzyskała w eurowyborach na Podkarpaciu prawie 181 tys. głosów (21,56 proc.).

Liderką listy Trzeciej Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe, jest posłanka tego ugrupowania z Podkarpacia, Elżbieta Burkiewicz (Polska 2050). Z 4. pozycji kandyduje Błażej Borowiec z Niska (zdobył mandat radnego powiatu niżańskiego), a z 8. miejsca Maria Lubas ze Stalowej Woli.

Listę Lewicy otwiera Wiktoria Barańska z Sanoka. Na 4. pozycji jest na niej Jakub Skiba z Rudnika nad Sanem.

Jedynką na liście Konfederacja Wolność i Niepodległość jest Tomasz Buczek z Kolbuszowej Górnej. Z 6. miejsca kandyduje tu Milena Górska-Hołyst ze Stalowej Woli. W 2019 r. lista Konfederacji uzyskała na Podkarpaciu blisko 44 tys. głosów (5,89 proc.).

Numerem 1 na liście komitetu Polexit jest Grzegorz Rykała z miejscowości Niechobrz, w podkarpackiej gminie Boguchwała. Nie ma na tej liście kandydatów z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego czy tarnobrzeskiego. W 2019 r. lista Polexitu otrzymała w naszym okręgu 2388 głosów (0,32 proc.).

Okręgi i zmienna liczba mandatów

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska jest podzielona na 13 okręgów wyborczych (w trzech przypadkach tworzą je dwa województwa, Podkarpacie jest samodzielnie okręgiem nr 9). Okręgi nie mają przypisanej z góry liczby mandatów. Zależy ona od frekwencji w okręgu i rozkładu głosów.

I tak w 2004 r., gdy po raz pierwszy wybieraliśmy w Polsce europosłów, na Podkarpaciu obsadzono dwa mandaty. Podobnie było w 2009 r., ale od 2014 r. w naszym województwie wybieramy już trzy mandaty.

W kadencji 2024-2029 Polska będzie mieć 53 przedstawicieli w 720-miejscowym europarlamencie (w poprzedniej kadencji było ich 52). Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę, 9 czerwca, w godz. 7-21.