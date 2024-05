W czwartek, 9 maja, w sali konferencyjnej biblioteki miejskiej odbyły się konsultacje społeczne dla zadania „Wylesienie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”.

Spotkanie, które zaczęło się o godz. 18, trwało ponad 4 godziny. Jako pierwszy głos zabrał prezydent miasta, który wprowadził zebranych w tematykę spotkania. Opowiadał o całości koncepcji utworzenia Parku Inwestycyjnego, jego założeniach i przewidywanych efektach. W swojej wypowiedzi prezydent Nadbereżny kładł szczególny nacisk na szanse rozwojowe, jakie da miastu realizacja tego projektu. Sprowadzenie do Parku firm nowoczesnych technologii utworzy miejsca pracy dla młodych dobrze wykształconych osób.

– Miasto Stalowa Wola, ma ten szczególny charakter, że jesteśmy ograniczeni z dwóch stron barierami naturalnymi. Jedna od strony wschodniej, ta wyznaczana przez San, druga to las, w którym zostaliśmy wybudowani. To sprawia, że przestrzeń zurbanizowana miasta Stalowej Woli wynosi jedynie 23 procent powierzchni miasta. To powoduje, że miasto Stalowa Wola pod względem możliwości rozwoju, pod względem również gęstości zaludnienia, urbanizacji ma wskaźniki takie, jak największe metropolie w Polsce. Ze wskaźnika gęstości zaludnienia miasta wynika, że jesteśmy 35 miastem w Polsce. Na 4 kilometrach kwadratowych zamieszkuje 40 tysięcy mieszkańców Stalowej Woli. 72 procent powierzchni miasta są to tereny leśne, wodne i rolnicze – mówił prezydent. – Miasto Stalowa Wola nie posiada żadnej możliwości rozwoju bez interwencji, bez wejścia w przestrzeń agralną.

Prezydent przypomniał, że na przestrzeni ostatnich 6 lat zostało podjętych w trybie publicznym, jawnym, ponad 100 decyzji: uchwał, planów miejscowych, decyzji warunkowych, również opartych na konsultacjach społecznych. – W ostatnich tygodniach wytworzyła się taka atmosfera, że temat utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego, terenu pod nową strefę przemysłową jest tematem nowym. Nie, szanowni państwo. Od samego początku był on przez mnie bardzo transparentnie, bardzo jawnie pokazywany, jako to najważniejsze zadanie, które stawiam sobie do realizacji pełniąc funkcję prezydenta miasta Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że w roku 2017 po ostatniej inwestycji poszerzającej strefę, którą prowadził mój poprzednik, pan prezydent Andrzej Szlęzak, dotyczącej budowy ulicy COP, i sprzedaży działek przy tej ulicy, jakakolwiek zdolność rozwojowa miasta pod względem pozyskania nowych inwestorów, zaproszenia tutaj, tych którzy tworzą nowe miejsca pracy, zupełnie się wyczerpała – powiedział Lucjusz Nadbereżny. Prezydent wyjaśniał, że gdyby nie Strategiczny Park Inwestycyjny, dzisiaj miasto dysponowałoby działkami inwestycyjnymi, produkcyjnymi o powierzchni dwóch hektarów.

Sala początkowo wypełniona, pod koniec konsultacji mocno się przerzedziła. Do zabrania głosu zapisało się kilkadziesiąt osób, nie wszystkie pytania były związane z tematem konsultacji. Wśród kwestii poruszanych przez przemawiających był m.in.: sprzeciw wobec planowanej wycinki drzew, obawa o jakość powietrza i wody, wpływ nowych zakładów na środowisko, troska o faunę leśną pozbawianą siedlisk.

Na każde z wystąpień prezydent miasta odpowiadał na bieżąco, odnosił się także do tych pytań nie związanych z tematyką spotkania.

Jeden z uczestników zaproponował, aby takie spotkania mieszkańców z prezydentem odbywały się częściej i dotyczyły bieżących spraw. Prezydent miasta odniósł się pozytywnie do tego pomysłu.

