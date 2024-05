Niektórzy z nas spędzają wakacje w domu. Przyczyny tzw. staycation są różne. Są również tacy, którzy nie przepadają za podróżami i wolą odpoczywać w domu. W okolicy własnych czterech kątów można robić wiele ciekawych rzeczy. Sprawdź pomysły na dobrą zabawę podczas wakacji w domu.

Wakacje w domu mogą być wesołe!

Nie możesz wylecieć za granicę na wakacje? A może nie otrzymałeś urlopu i musisz zostać w domu? Okazuje się, że urlop w mieszkaniu może być wesoły i dający mnóstwo satysfakcji. Nie trzeba inwestować w drogie wyjazdy, ponieważ lokalne wycieczki również mogą dostarczyć mnóstwo wrażeń. „Staycation”, czyli wakacje w domu, z roku na rok zdobywają coraz więcej zwolenników. Nie dość, że dzięki nim można zaoszczędzić pieniądze, to również lepiej poznać najbliższą okolicę.

Co powiesz na baseny rozporowe, jeśli masz przy domu kawałek ogródka? Nic tak nie odpręża, jak pływanie w wodzie. A może wolisz relaksujące prace w ogrodzie? Urządzanie ogródka i zajęcia przy roślinach to świetna aktywność dla osób lubiących rośliny. Masz dzieci? Możesz stworzyć im w ogrodzie mały plac zabaw, który wcale nie będzie gorszy niż te poza miastem. Jeśli masz niewielkie mieszkanie, zawsze możesz udać się do m.in. miejskiego centrum kultury lub muzeum. W takich miejscach często odbywają się np. kina plenerowe, koncerty, warsztaty malarskie lub jogi. Co ważne, zajęcia zwykle są darmowe, więc warto z nich skorzystać.

Aktywności na świeżym powietrzu

W wielu miastach organizowane są wspólne wypady dla osób w różnym wieku. Uczestnicy spotykają się np. w wyznaczonym miejscu i razem spacerują lub jadą na wycieczkę rowerową. W ten sposób można poznać nowych znajomych i nawiązać wieloletnie przyjaźnie. Przyroda dobroczynnie wpływa na nasze zdrowie, dlatego warto wykorzystać jej moc. Kontakt z naturą jest ważny. Możesz na przykład pojechać nad jezioro nieopodal twojego miejsca zamieszkania lub wybrać się w góry. Możliwości jest wiele – wystarczy dokładnie się rozejrzeć. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile ciekawych miejsc nas otacza.

Lubisz aktywny wypoczynek? Możesz wybrać się do parku linowego, aby pokonać prostszy lub trudniejszy szlak. Doskonałym pomysłem jest również spływ kajakowy. Jeśli uwielbiasz przygody z dreszczem emocji, wsiądź do pociągu i… jedź przed siebie. Co powiesz na wyjazd do miejsca, którego kompletnie nie znasz? To doskonały pomysł, zwłaszcza jeśli masz niewiele wolnego i nie wiesz, jak dobrze go wykorzystać.

Pogoda nie dopisuje? Jest na to kilka sposobów

Jeśli masz ogródek działkowy, on również może stać się odskocznią od codzienności. Czasami jednak pogoda nie pozwala na siedzenie tam – zwłaszcza gdy nie mamy np. dużej altany lub miejsca, gdzie możemy się schować. W deszczowy dzień warto wybrać się m.in. do wspomnianego już muzeum, w którym akurat organizowana jest wystawa czasowa lub interaktywna. Ta druga zwłaszcza dla dzieci może być to znakomitą zabawą. Podobnie działają centra nauki, gdzie wystawy często mają jakiś konkretny motyw przewodni (np. klocki Lego, bohaterowie kreskówek).

Tego typu atrakcje często są też dostępne w ogólnodostępnych centrach handlowych, dlatego warto śledzić informacje w lokalnych mediach na bieżąco. Możesz również zabrać dzieci do sali zabaw – ich liczba z roku na rok rośnie, więc w twojej okolicy na pewno znajduje się przynajmniej jedna. W deszczowy dzień możesz podjechać również do np. papugarni lub palmiarni, aby oderwać się od codzienności.

Brzydka pogoda nie będzie zmartwieniem, jeśli odpowiednio umilisz czas sobie i dzieciom. Możesz czytać książkę, rozpocząć maraton oglądania nowego serialu, wciągnąć się w ciekawy film lub ugotować zupełnie nowe danie. Możesz również zagrać w grę planszową z dziećmi, wspólnie coś narysować czy zorganizować mini-zawody w domu. Wakacje w czterech kątach wcale nie muszą być nudne. Wystarczy wykazać się odrobiną kreatywności, aby zaplanować sobie naprawdę miły czas w trakcie urlopu.