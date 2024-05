Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat komisji ds. licencji klubowych na sezon 2024/25. Wniosek Stali Stalowa Wola o przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2024/25 został rozpatrzony negatywnie.

Licencji nie otrzymały także dwaj rywale naszej drużyny w walce o awans: Chojniczanka Chojnice oraz Kotwica Kołobrzeg. Wszystkie odrzucone kluby mają 5 dni na odwołanie się od decyzji Komisji Licencyjnej PZPN.

Chojniczanka nie spełniła tylko jednego z kryteriów (F.01), Kotwica dwóch (F.03, F.04), natomiast nasza Stal aż pięciu (F.01, S.01, L.03, L.04, L.05).

A oto czego dotyczą owe symbole Podręcznika Licencyjnego PZPN w przypadku Stali Stalowa Wola:

F.01 – Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w przypadku, gdy Wnioskodawca ma obowiązek badania tego sprawozdania, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych.

S.01 – Zatwierdzony program rozwoju młodzieży. Wnioskodawca musi posiadać program rozwoju młodzieży, sporządzony w formie pisemnej, zatwierdzony przez Departament Szkolenia właściwego Wojewódzkiego ZPN.

L.03 – Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

L.04 – Ogólna struktura grupy kapitałowej Wnioskodawcy oraz podmioty kontrolujące i beneficjenci rzeczywiści.

L.05 – Przystąpienie do umów zawartych przez PZPN i DLP. Wnioskodawca musi przedstawić Licencjodawcy w oryginale oświadczenie, że przystąpi bezwarunkowo do wszystkich umów

zawieranych przez PZPN oraz DLP i będzie je wykonywał.