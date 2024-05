W końcu zaczęły tracić punkty drużyny, które wiosną co tydzień dopisywały po trzy „oczka”. W kolejce rozegranej w środę 1 maja Pogoń Leżajsk zatrzymała kroczącą od zwycięstwa do zwycięstwa Stal Gorzyce, a w ostatnią niedzielę, po siedmiu zwycięstwach z rzędu, smak porażki poznali piłkarze ze Zdziar.

Stało się to w Nisku. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył dla Sokoła w 88. minucie Ivakhnenko, który wrócił po odpokutowaniu kary za czerwona kartkę w meczu z Pogonią.

Do niespodzianki doszło w Nowej Dębie. Stal zremisowała bezbramkowo z Łowiskiem. Natomiast w stalowych derbach górą była ta z Gorzyc. Jedenastka trenera Pawła Wtorka wygrała z rezerwą „Stalówki” na sztucznym boisku PCPN 4:1 i tym samym zrewanżowała się drużynie ze Stalowej Woli za porażkę jesienią w domu 1:4. Dwie bramki dla gości zdobył niezawodny ostatnio Brazylijczyk, Lohan de Carvalho. Obie w pierwszej połowie, obie po indywidualnych „palce lizać” akcjach. Długo to on chyba miejsca w jedenastce z Gorzyc nie zagrzeje…

W najbliższej kolejce czeka nas szlagier rundy wiosennej, spotkanie lidera z Łowiska z wiceliderem z Niska.

Wyniki 23. kolejki:

Stal II Stalowa Wola – Stal Gorzyce 1:4 (0:2), Tofilski (50) – De Carvalho (20, 33), Horajecki (65), Derylak (90+4), Stal Nowa Dęba – Łowisko 0:0, Sokół Nisko – Zdziary 1:0 (0:0), Ivakhnenko (88); Jarocin – Siarka II 3:2 (1:0), Szpyra (29),Socha (56), Andrzejewski (61 – sam.) – Kręć (63), Witek (86), Jeziorak Chwałowice – Tanew Wólka Tanewska 5:4 (5:2), Woźniak (17, 42), Mateusz Kurkiewicz (13), Koczwara (39), M.Oskroba (45) – Pieróg (30, 70, 90), D.Kokoszka (45), Transdźwig Stale – Azalia Wola Zarczycka 2:1 (1:0), Franus (9), Stąporski (60) – Stańko (28), Sparta – San 3:2 (1:0), Sudoł (5), Piela (16), Chudzik (78) – Mroczek (61), J.Siek (90), pauzowała Pogoń Leżajsk.

Najlepsi strzelcy: 30 – Wach (ŁKS), 23 – Łuczak (Zdziary), 20 – Rębisz (Stal II).

24. kolejka, 11 maja: Zdziary – Transdźwig (13), Łowisko – Sokół (15), Stal G. – Stal ND (16), Azalia – Jarocin (17), 12 maja: Siarka II – Sparta (11), San – Jeziorak (16), Tanew – Pogoń (17), pauzuje Stal II.