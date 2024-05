57-latek wykorzystał nieobecność właścicieli, wszedł na posesję, a następnie włamał się do jednego z domów znajdujących się na terenie powiatu niżańskiego. Policjantom, którzy zostali powiadomieni o tym zdarzeniu usiłował wmówić, że został zaproszony. Mężczyzna usłyszał zarzut. Teraz o jego losie będzie decydował sąd. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły wtorek przed godz. 18, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku, otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów, znajdujących się na terenie naszego powiatu. Na miejsce zdarzenia został skierowany policyjny patrol.

Po przyjeździe pod wskazany adres, funkcjonariusze zwrócili uwagę, że drzwi do domu, w którym miało dojść do włamania są zamknięte. Policjanci podejrzewali, że ktoś może być w środku. Jak się okazało, ich przypuszczenia były słuszne. Działania jakie podjęli mundurowi sprawiły, że po chwili, drzwi do budynku otworzył im mężczyzna, który był znany policjantom z wcześniejszych interwencji.

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami, 57-latek powiedział, że w domu zamknęła go właścicielka, która wyszła, ponieważ musiała pilnie coś załatwić. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna nie znał właścicieli posesji, a do środka dostał się przez wybitą w oknie szybę. Dodatkowo, w jednym z pomieszczeń, funkcjonariusze znaleźli przygotowaną torbę podróżną, do której mężczyzna chciał schować przedmioty znajdujące się w domu.

Policjanci ustalili właścicieli posesji oraz zabezpieczyli miejsce zdarzenia. 57-latek, który ma na swoim koncie podobne przestępstwa, został zatrzymany. Teraz czekają go poważne konsekwencje. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia