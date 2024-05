Po dwóch porażkach, na wyjeździe z Sokołem-Pogoń Lubaczów i w domu z Ekoballem Sanok, drużyna Sokoła Kamień pokonała w Wiśniowej Wisłok. Pierwszą bramkę dla naszej drużyny, a 24 w tym sezonie, zdobył Kacper Piechniak.

Spotkanie bardzo dobrze ułożyło się dla zespołu trenera Łukasza Chmury. W 5. minucie „poklepali” piłką na połowie Wisłoka, Stępniowski z Wydrą, następnie futbolówka trafiła do Kacpra Piechniaka, a ten natychmiast uruchomił na prawym skrzydle Patryka Maruta. Kiedy wychowanek „Stalówki” wbiegał w pole karne, został nadepnięty przez Karola Czelnego. Sędzia nie miał wątpliwości. Rzut karny dla Sokoła. Na 11. metrze piłke ustawił „Piechu”. Uderzył w lewy róg, Koziewicz rzucił się w prawy i goście objęli prowadzenie. Za chwilę mógł wyrównać Paweł Piątek, ale piłka po jego uderzeniu z kilkunastu metrów przeleciała obok bramki, w pobliżu spojenia słupka z poprzeczką.

Do końca pierwszej połowy a także w drugiej lekką przewagę posiadał Wisłok, ale obrońcy Sokoła nie dopuszczali jego napastników do pozycji strzeleckich. Pod koniec meczu Jakub Krok huknął z rzutu wolnego w poprzeczkę i zmobilizował tym uderzeniem swoich kolegów z drużyny do ataku w ostatnich fragmentach gry. Gospodarze atakowali i… stracili bramkę. Sokół wyprowadził kontrę. Z piłką zabrał się Kacper Wydra, zagrał na prawo do Wiktora Stępniowskiego, a ten wypatrzył po przeciwległej stronie pola karnego wprowadzony na boisku chwilę wcześniej Wiktora Łuczyka. Młodzieżowiec popisał się bardzo ładnym, technicznym uderzeniem, po którym piłka wylądowała w górnym rogu bramki Wisłoka.

WISŁOK – SOKÓŁ KAMIEŃ 0:2 (0:1)

0-1 Piechniak (6 – rzut karny), 0-2 Łuczyk (90+2)

Wisłok: Korziewicz – Gierlasiński, Baran, B.Szymański, Czelny – Smoleń (75 Reichel), Kovtok, Głód, Krok, Kasperkowicz – Piątek.

Sokół: Siudak – Majka, Piekut, Zbyradowski, Gdowik – Rurak (89 Łuczyk), Podstawek (90 Gnatek), Stępniowski – Marut (81 Dec), Piechniak, Wydra.

Sędziował Krystian Kołodziej (Rzeszów). Żółte kartki: B.Szymański, Kovtok, Czelny, M.Szymański – Piekut, Zbyrowski, Podstawek.

W pozostałych meczach 27. kolejki: Stal II Rz. – Polonia 2:0 (0:0), Ekoball – Pogoń-Sokół 0:0, Stal Ł. – JKS 1:1 (0:0), Głogovia – Lechia 4:1 (2:0), Sokół KD – Izolator 4:0 (1:0), Korona – Cosmos 2:5 (1:2), Błękitni – Legion 6:2 (2:1), Resovia II – Igloopol – mecz przełożony.

Najlepsi strzelcy: 24 – Piechniak (Sokół K.), 21 – Reiman (Stal Ł.), 16 – Nowak (Sokół KD), Piątek (Wisłok).

28. kolejka, 12 maja: Sokół Kamień – Korona (17).

Tabela za www.polskapilka.net