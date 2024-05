Za kradzież rozbójniczą odpowie 37-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Mężczyzna ukradł z marketu towar o wartości ponad 900 złotych. Gdy został ujęty przez ochroniarza, szarpał go i wyrywał się. Trafił do policyjnego aresztu. Wobec zatrzymanego prokurator zastosował policyjny dozór. Za swój czyn odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, na terenie jednego z marketów w Stalowej Woli. Jak ustalono, 37-latek opuścił sklep z koszykiem zakupów, za które nie zapłacił. Ochroniarz wyszedł za mężczyzną na zewnątrz i próbował go zatrzymać, wówczas klient zaczął się z nim szarpać i odpychać go.

37-letni mieszkaniec Stalowej Woli został ujęty i przekazany policjantom, a następnie osadzony w policyjnym areszcie. W chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Dokonał kradzieży alkoholu, słodyczy, zabawek i artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 900 złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

W sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.