6 maja odbyła się konferencja prasowa, na której funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli Karolina Paleń zaprosili do udziału w projekcie edukacyjnym Escape Van, dotyczącym handlu ludźmi. W Stalowej Woli zagości on 24 maja.

Podczas konferencji przybliżono cele i założenia tego niderlandzkiego projektu.

– W tegorocznej edycji Escape Van zawita do jedenastu miejscowości w Polsce i jedną z nich jest Stalowa Wola. Mając świadomość tego, że każdy może być ofiarą handlu ludźmi podejmujemy różnego rodzaju działania, bierzemy udział w różnych projektach mających na celu zapobieganie temu zjawisku ale również mających na celu podnoszenie świadomości społecznej obywateli. Zbliżają się wakacje, wiele młodych osób zapewne będzie chciało w tym okresie wyjechać za granicę i podjąć pracę więc to będzie doskonała okazja do tego aby ich przestrzec, dać wskazówki gdzie i jak szukać pracy aby nie paść ofiarą tego zjawiska – powiedziała asp. Małgorzata Kania rzecznik prasowy stalowowolskiej komendy.

Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Escape Van będzie dostępny w godzinach od 10 do 18. Podczas gry uczestnicy w grupach do 6 osób będą musieli wydostać się z ciężarówki rozwiązując interaktywne zadania i łamiąc szyfry. Zadaniem graczy jest pomoc wirtualnej ofierze w wydostaniu się z kryzysowej sytuacji. Pomieszczenia w Escape Vanie są tak przygotowane, aby odzwierciedlały ekstremalne warunki życia ofiar tego procederu.

– Handel ludźmi to jest trzecia dziedzina wśród najbardziej dochodowych źródeł grup przestępczych po handlu bronią i po narkotykach. Roczne dochody grup przestępczych na terenie całego świata sięgają 35 miliardów dolarów zysku, a sama Europa to jest 2,5 miliarda euro zysku. Jest to ciężki temat, bo komuś może się wydawać, że go to nie dotyczy, jest to nieprawda. Każdy z nas może się stać ofiarą takiej przymusowej pracy i nieważne czy wyjeżdżamy z kraju czy jesteśmy tu na miejscu – skomentował asp. szt. Robert Kotwica z KPP w Stalowej Woli.

Impreza zorganizowana zostanie na placu Piłsudskiego. Uczestnicy wydarzenia zdobędą niezbędne informacje odnośnie działania grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, które być może w przyszłości pozwolą im uniknąć sytuacji kryzysowych.

– Kiedy zwrócono się do prezydenta Lucjusza Nadbereżnego z propozycją wsparcia działania jakim jest ten duży projekt edukacyjny o tematyce zapobiegania handlowi ludźmi, prezydent jak i samorząd nie mieli wątpliwości, że trzeba ten projekt wesprzeć – powiedziała Karolina Paleń wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Podczas trwania wydarzenia będzie można także oddać krew i osocze w krwiobusie, który przyjedzie z Rzeszowa oraz zarejestrować się w bazie dawców szpiku.

W wydarzeniu wezmą udział i będą mieli swoje stanowisko: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Tarnobrzegu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ze Stalowej Woli, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przemyślu i w Stalowej Woli, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie i wolontariusze z fundacji DKMS.