Prezydent Lucjusz Nadbereżny złożył ślubowanie podczas pierwszej sesji nowo wybranej stalowowolskiej Rady Miejskiej. Zaprzysiężenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli odbyło się we wtorek, 7 maja, w sali obrad w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wolności.

– Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował po raz trzeci prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta zwrócił się do radnych, mieszkańców Stalowej Woli, współpracowników z prośbą o wykorzystanie w pełni rozpoczynającej się kadencji na zgodne budowanie rozwoju miasta Stalowej Woli.

– Przed nami wiele zadań do realizacji, wiele wyzwań i problemów, wiele tematów wymagających rozwiązania, podjęcia kluczowych, odważnych i długofalowych decyzji dlatego chciałbym bardzo serdecznie poprosić wysoką radę abyśmy potrafili na tej sali wznosić się ponad podziały – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta przypomniał, że zarówno radni Prawa i Sprawiedliwości jak i on sam uzyskali bardzo duże poparcie mieszkańców Stalowej Woli, co jest ogromnym wyróżnieniem, ale też ogromnym zobowiązaniem.

– W myśl zasady: im więcej otrzymaliśmy, tym więcej się od nas wymaga, musimy przyjąć to wielkie zaufanie, z tym większą pokorą, z tym większym wezwaniem codziennym do jeszcze większej pracy, budowania jeszcze większego zaufania do tego, co zostało złożone na ręce mieszkańców Stalowej Woli, bo ten wybór na radnych, jak i mój na urząd prezydenta miasta Stalowej Woli to wybór za konkretnym programem, który został złożony na ręce mieszkańców, konkretnych rozwiązań dotyczących sektorów życia naszych mieszkańców, rozwoju Stalowej Woli. To również wybór określonej i sprecyzowanej wizji rozwoju naszego miasta, odważnej, długofalowej, wybiegającej w przyszłość- mówił prezydent.