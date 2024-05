74,9 tys. zł – tyle kosztować będzie wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych w Stalowej Woli. Obiekt ma powstać na działce (w sąsiedztwie ulic Hutnicza i Kwiatkowskiego), na której znajduje się budynek, będący siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli, a w niedalekiej przyszłości również Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

W planach jest budowa budynku parterowego o powierzchni użytkowej 200 – 300 m kw. Projekt zakłada stworzenie odpowiedniej funkcji budynku umożliwiającej funkcjonowanie 6-ciu osób korzystających z przestrzeni mieszkań treningowych oraz 2-óch osób korzystających z przestrzeni mieszkania, jako osób wspomaganych. W obiekcie planuje się trzy osobne mieszkania w tym dwa treningowe i jedno wspomagane. W każdym mieszkaniu treningowym i wspomaganym planowane są pokoje jednoosobowe, dodatkowo niezależnie w każdym mieszkaniu powstanie ogólnodostępna kuchnia lub aneks kuchenny, łazienki, wydzielony ustęp lub miska ustępowa w łazience oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

W pomieszczeniach mieszkalnych dla każdej z osób przewiduje się w szczególności: łóżko lub tapczan, szafę ubraniową, szafę nocną oraz krzesło lub fotel, ogólnodostępne kuchnie lub aneksy kuchenne wyposażone będą w kuchenkę, zlewozmywak, chłodziarkę, meble kuchenne, sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków. Łazienka musi być wyposażona w wannę lub natrysk, umywalkę, miskę ustępową, jeżeli nie ma wydzielonego ustępu oraz odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z elementów wyposażenia łazienki – w przypadku, gdy z mieszkania korzystają osoby niepełnosprawne, osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore. Mieszkania treningowe i wspomagane będą wyposażone w pralkę automatyczną a także telewizor lub komputer z dostępem do Internetu, mieszczące się w części ogólnodostępnej mieszkania lub w każdym pomieszczeniu mieszkalnym. Dodatkowo w dokumentacji tarnobrzeski projektant musi uwzględnić konieczne zagospodarowanie terenu bezpośrednio związane z obiektem oraz zabezpieczenie miejsc postojowych dla posiadaczy rowerów korzystających z obiektu. Wszystkie planowane pomieszczenia powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrze obiektu oraz wejście główne do budynku wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami oraz komunikacją ma być zaprojektowane tak, aby osoby ze szczególnymi potrzebami miały pełny dostęp do obiektu bez barier architektonicznych.

Projekt obiektu ma powstać w przeciągu 6 miesięcy