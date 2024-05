79-letnia mieszkanka powiatu niżańskiego, padła ofiarą oszusta. Kobieta, chcąc pomóc wnuczce, która rzekomo spowodowała wypadek i potrzebowała pilnie pieniędzy, przekazała 100 tys. złotych.

Oszuści wykorzystają najróżniejsze metody i sposoby żeby zdobyć nasze pieniądze. Telefoniczna odmiana oszustw przybiera różne formy. Oszuści dzwonią z informacją, że ktoś bliski spowodował wypadek i trzeba zapłacić określoną kwotę, aby uniknąć sankcji karnych, w tym aresztowania. Następnie, zjawiają się obce osoby, aby odebrać od nas pieniądze.

Taki właśnie telefon, odebrała mieszkanka powiatu niżańskiego. Po godz. 23, do 79-latki zadzwoniła nieznana kobieta, która przedstawiła się jako funkcjonariuszka Policji. Rzekoma policjantka powiedziała seniorce, że jej wnuczka spowodowała wypadek. W dalszej części rozmowy przekazała, że wnuczka 79-latki miała potrącić ciężarną kobietę i potrzebne jest 150 tysięcy złotych na to, aby nie trafił do więzienia.

Podczas telefonicznej rozmowy, oszustka poleciła seniorce aby przygotowała pieniądze, które miał odebrać adwokat jej wnuczki. Kobieta zastosowała się do przekazanych poleceń. Wkrótce pod domem kobiety zjawił się mężczyzna, który odebrał od niej przygotowaną gotówkę. Kobieta przekazała 100 tys. złotych.