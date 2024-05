1 maja minęło 20 lat, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Aż trudno uwierzyć, jak bardzo w tym czasie zmieniło się nasze województwo.

Ostatnie dwadzieścia lat to czas dynamicznego wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki obecności na wspólnym europejskim rynku polskie produkty mogą bez przeszkód trafiać na rynki państw Wspólnoty i śmiało konkurować jakością z innymi produktami europejskimi. Dowód osobisty pozwala nam swobodnie przekraczać granice państw w strefie Schengen. Ale co najważniejsze, dzięki energii, wewnętrznej determinacji i wsparciu funduszy europejskich możemy realizować nasze pasje i ambicje, zwiększać dobrobyt i zmieniać nasze otoczenie na lepsze miejsce do życia. Takich przykładów w naszym województwie jest wiele.

Na Podkarpaciu wiemy, że najważniejsza jest inwestycja w młode pokolenie. Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli tu mieszkać, cieszyć się piękną naturą, miłym sąsiedztwem, chcemy im stworzyć atrakcyjne miejsca pracy. Zależy nam, by chcieli tu zostać. Dlatego wprowadziliśmy zajęcia z robotyki i programowania do szkół podstawowych na terenie całego Podkarpacia.

Utworzyliśmy też Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Można w nim doświadczać świata wszystkimi zmysłami, zdobywać wiedzę poprzez ciekawe doświadczenia i korzystać z inspirujących warsztatów.

Wreszcie powołaliśmy też Podkarpackie Centrum Innowacji, które łączy potencjał podkarpackich naukowców z przedsiębiorcami. Jest to miejsce, gdzie każdy z nas – w tym uczniowie i studenci – może skorzystać z nowoczesnych pracowni i modelarni, żeby stworzyć prototyp własnego produktu. Produktu, który być może za kilka lat będzie podbijał rynek.

Dbamy o naturę, żebyśmy mogli jak najpełniej cieszyć się jej pięknem.

Dzięki funduszom unijnym zupełnie nowe oblicze zyskała „Chatka Puchatka”. Kultowe miejsce dla miłośników górskich wędrówek. Schronisko zyskało nie tylko własną oczyszczalnię ścieków, zbiorniki na deszczówkę i panele fotowoltaiczne, ale również taras widokowy. Można z niego podziwiać zapierającą dech panoramę Bieszczad.

Nowoczesny ośrodek BIESZCZAD.ski w Wańkowej, w gminie Olszanica, który powstał dzięki funduszom unijnym, przyciąga coraz większe tłumy. To całoroczne, świetnie wyposażone, pełne atrakcji miejsce dla osób lubiących aktywny wypoczynek.

Takie zmiany widzimy w całej Polsce. Charakterystyczne tablice z unijną flagą informujące o dofinansowaniu z funduszy europejskich, które z początku obserwowaliśmy z zaciekawieniem, wtopiły się już w krajobraz. Widzimy je, podróżując nowoczesnymi, szerokimi drogami łączącymi miasta i miasteczka, w których mieszkamy. Widzimy je, odwiedzając przychodnie zdrowia czy szpitale powiatowe, w których powstały nowoczesne sale. Widzimy je, odprowadzając dzieci do wyremontowanych, energooszczędnych i doposażonych w pomoce naukowe szkół. To już ćwierć miliona inwestycji o łącznej wartości ponad biliona złotych!

W samym województwie podkarpackim w ciągu ostatnich 20 lat zrealizowaliśmy blisko 18 tysięcy projektów za miliardy złotych.

Chcesz wiedzieć, ile z nich zostało zrealizowanych w miejscu, w którym mieszkasz obecnie, z którego pochodzisz lub w którym uczysz się czy pracujesz? Możesz to sprawdzić na: mapadotacji.gov.pl.

W tym miejscu sprawdzisz, jakie inwestycje zostały zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich w naszym powiecie: mapadotacji.gov.pl/projekty.

Możesz wyszukiwać projekty po kategoriach tematycznych (rozwój firm, turystyka, kultura, innowacje), a nawet nazwie beneficjenta czy konkretnego projektu.

Za nami już 20 lat, ale przed nami o wiele, wiele więcej. Jedno jest pewne. Dobrze, że jesteśmy razem.

***

Planujesz realizację własnego projektu? Skorzystaj ze wsparcia Funduszy Europejskich! Możliwości jest naprawdę wiele – sprawdź, na jakie wsparcie Ty możesz liczyć! Na Portal Funduszy Europejskich znajdziesz dostępną ofertę.

Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na projekt, poszukaj inspiracji na stronie www.mapadotacji.gov.pl. Znajdziesz tam ponad ćwierć miliona gotowych pomysłów z całego kraju, które mogą Ci pomóc przy tworzeniu własnego projektu!