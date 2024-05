Na malowniczej trasie wiodącej przez lasy pomiędzy Lipą a Goliszowcem stoją drewniane kapliczki. Pomysłodawcami ich powstania byli Stanisława i Lech Chrzanowscy z Lipy. 1 maja przy jednej z kapliczek wręczono rodzinie Chrzanowskich podziękowanie za ich wybudowanie.

Organizatorami wydarzenia byli koło gospodyń „Goliszowianki” i strażacy ochotnicy z Goliszowca. Najpierw mieszkańcy oraz goście przejechali na rowerach trasę z Goliszowca do kapliczki, gdzie wręczono pamiątkową tabliczkę. Odebrała ją w imieniu swoim i nieżyjącego już Lecha Chrzanowskiego, wieloletniego dyrektora Nasycalni w Lipie, jego żona i córki.

– Ideały, które tato wyznawał przez całe życie to niezłomna wiara, poszanowanie tradycji i miłość do tej małej ojczyzny. To właśnie chciał nam przekazać i o przyjęcie tych darów proszę zwłaszcza tych najmłodszych uczestników dzisiejszej uroczystości. To da Wam niezbędną siłę do życia w tym skomplikowanym świecie. Myślę, że tato patrzy na nas z góry i cieszy się, że został tak doceniony – powiedziała Maria Bojczuk, córka Stanisławy i Lecha Chrzanowskich.

Po krótkiej modlitwie oraz wspólnym zdjęciu wszyscy udali się do Goliszowca. Przy krzyżu znajdującym się we wsi odprawiono nabożeństwo majówkowe z udziałem proboszcza parafii w Lipie, a następnie koło gospodyń zaprosiło wszystkich uczestników na poczęstunek.