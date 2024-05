Przyszedł czas na pierwszy salonowy jubileusz. Przed nami dziesiąte spotkanie z poezją, w czasie którego posłuchamy twórczości Juliana Tuwima.

A jak zaznaczał Michał Głowiński we wstępie do „Utworów wybranych”: „Tuwim niewątpliwie był poetą-słowiarzem. (…) Poeta pisze o języku tak jak o każdym innym przedmiocie. Fascynują go problemy językoznawcze, wyzyskuje w poezji swoją wielką wiedzę z tego zakresu. Interesuje go słowo nie tylko w swym dzisiejszym kształcie, ale także w dawnych postaciach, w procesie przekształceń, jakim podlegało w toku dziejów”.

Różnorodna i bogata twórczość Juliana Tuwima – autora utworów lirycznych, satyr politycznych i obyczajowych, skeczy kabaretowych, wodewili, librett operetkowych, piosenek, wierszy dla dzieci – może ująć dzisiejszego czytelnika przede wszystkim eksperymentalnym, szalenie ekspansywnym, wręcz zmysłowym i miłosnym stosunkiem do własnej literackiej ekspresji.

Przez X Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli przeprowadzą nas interpretacje i głosy aktorów Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie – Magdy Grąziowskiej i Zbigniewa W. Kalety, a także talent akordeonisty – ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli – Victora Czulińskiego.

Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” zaprasza 5 maja (niedziela), o godz. 12. Scenariusz: Elżbieta Drobny, czytają: Magda Grąziowska, Zbigniew W. Kaleta, oprawa muzyczna: Victor Czuliński – akordeon, Krzysztof Garbacz – opieka artystyczna. Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Marek Gruchota, Sławomir Mączka, Katarzyna Pawłowska. Bilety: 20 zł. Sprzedaż on-line na www.mdkstalowawola.pl oraz stacjonarnie w RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu powiatu stalowowolskiego.