15 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość w nowej, zmniejszonej z 23 do 21 miejsc, Radzie Powiatu Stalowowolskiego. A dotychczasowy starosta Janusz Zarzeczny jeszcze bardziej wyśrubował swój rekord w liczbie uzyskanych głosów – poparło go 3048 wyborców.

PiS może więc samodzielnie rządzić powiatem, nie oglądając się na dotychczasowego koalicjanta, czyli Forum Mieszkańców, które utraciło w radzie dwa mandaty i teraz ma ich 4. Po jednym mandacie zdobyły komitety Stalowa Od Nowa – Powiat od Nowa oraz Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050 Szymona Hołowni.

Sobieraj na wicestarostę

Samodzielną większość (13 mandatów) PiS miało w radzie powiatu już w kadencji 2014–2018, ale współrządziło wtedy z Forum Mieszkańców Powiatu (6 mandatów). Lider Forum, Mariusz Sołtys, był wówczas zastępcą starosty Zarzecznego, a inny radny Forum, Marek Ujda, został wiceprzewodniczącym rady powiatu. Sytuacja powtórzyła się w 2018 r., gdy PiS poprawiło swój wynik, zdobywając 15 mandatów, a Forum raz jeszcze 6. Starostą został ponownie Janusz Zarzeczny, wicestarostą ponownie Mariusz Sołtys, a jednym z dwóch wiceprzewodniczących rady, ponownie wybrano Marka Ujdę.

Po ostatnich wyborach samorządowych pojawiły się jednak spekulacje, że tym razem PiS nie podzieli się już w powiecie władzą z Forum, a wicestarostą zostanie… Stanisław Sobieraj, od 2015 r. przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli, który właśnie po raz trzeci został radnym miasta z listy PiS (starosta i jego zastępca nie muszą być radnymi powiatu).

Takie przypuszczenie potwierdził nam starosta Janusz Zarzeczny.

– Takie są przymiarki. Pytanie, czy Stanisław Sobieraj zdecyduje się na takie rozwiązanie – powiedział „Sztafecie”. Dodał też, że liczy na zachowanie współpracy z radnymi z Forum Mieszkańców, choć we władzach powiatu nie będzie już takiego układu personalnego, jak w poprzednich dwóch kadencjach (wicestarosta i wiceprzewodniczący rady z Forum).

A co na to sam Stanisław Sobieraj? Niestety, nie udało nam się z nim skontaktować przed zamknięciem tego numeru „Sztafety”.

Kogo już nie zobaczymy

Spośród 15 radnych PiS kadencji 2018-2024, w nowej Radzie Powiatu Stalowowolskiego nie zobaczymy już jej weterana, 82-letniego Stanisława Anioła ze Stalowej Woli (nie kandydował), który w powiatowym samorządzie zasiadał nieprzerwanie od jego początku, czyli od 1998 r. (rada liczyła w tamtej kadencji 40 mandatów, w 2002 r. zredukowano ją do 23, a teraz okrojono do 21 – dwa mandaty ubyły w okręgach w Stalowej Woli).

Z radnych powiatu wybranych w 2018 r. z list PiS nie kandydowali ponownie: Stanisław Czochara (Bojanów), Aleksander Jabłoński (Pysznica), Andrzej Gargaś (Stalowa Wola) i Marek Tyza (Stalowa Wola, bez powodzenia startował do rady miejskiej z komitetu Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa). Kandydował, ale mandatu nie zdobył, mimo dobrego wyniku (733 głosy), Józef Gorczyca (Pysznica).

Spośród 6 dotychczasowych radnych Forum Mieszkańców, nie kandydował Wojciech Korkowski (Stalowa Wola), a wystartowali i mandatu nie zdobyli tym razem: Dariusz Bańka (Brandwica), Jaromir Wieprzęć (Stalowa Wola) i Marek Pater (Radomyśl nad Sanem). Wieprzęć i Pater przegrali, mimo iż byli liderami list. Co ciekawe, Marek Pater stracił mandat w okręgu nr 3 (Radomyśl nad Sanem, Zaleszany) na rzecz ostatniego na liście Forum, Damiana Białego.

Przypomnijmy też, iż w ostatnich wyborach nie kandydowało ponownie dwóch dotychczasowych radnych powiatu z komitetu Inicjatywa Samorządowa: Zbigniew Gola (Stalowa Wola) i Robert Sałęga (Stany).

Były prezydent i były burmistrz debiutują

Nowe twarze wśród powiatowych radnych PiS to Paulina Miśko, Kamila Maziarz, Mateusz Nowak (wszyscy Stalowa Wola), Marek Olejarz (Gwoździec) i Rafał Tofil (Kłyżów).

Z kolei wśród radnych Forum Mieszkańców debiutują Damian Biały (Obojna) i Jacek Janiec (Stany). Debiutantem w radzie powiatu jest także… były prezydent Stalowej Woli (2002-2014) Andrzej Szlęzak, który zdobył jedyny mandat dla komitetu Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa.

Debiutantem w radzie jest też Zdzisław Wójcik, były wójt i burmistrz Zaklikowa (2010-2018), który uzyskał jedyny mandat dla komitetu Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050 Szymona Hołowni. W 2010 r. zdobył on co prawda mandat w radzie powiatu z listy PiS, ale zrzekł się go po tym, jak w II turze wygrał wybory na wójta gminy Zaklików.

W sumie w nowej radzie powiatu jest dziewięciu debiutantów, a 11 radnych odnowiło swoje mandaty z poprzedniej kadencji, w której… także 9 osób po raz pierwszy zasiadło w radzie. Od 2014 r. można więc mówić o dużej wymianie jej składu. Dość powiedzieć, że spośród radnych wybranych w 2014 r., w nowej radzie powiatu zasiądzie teraz tylko 5 osób (Janusz Zarzeczny, Ryszard Andres, Leokadia Gugała, Mariusz Sołtys i Marek Ujda).

Przegrana SPS. Komu mandaty w PiS

Całkowitą klęskę, podobnie jak w 2018 r., poniósł w wyborach do rady powiatu komitet Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe. Ponownie nie zdobył ani jednego mandatu. Najlepszy wynik spośród jego kandydatów uzyskała Maria Barwińska, liderka listy w okręgu nr 2 (Stalowa Wola), która zdobyła 400 głosów.

Wśród kandydatów PiS mandaty przypadały najczęściej osobom z miejsc 1-3 (10). Ale były wyjątki. Po raz drugi z rzędu mandatu nie zdobył lider listy PiS w okręgu nr 4 (Zaklików, Pysznica, Bojanów), Waldemar Plennikowski z Zaklikowa (664 głosy). Mandaty uzyskali tu kandydaci PiS z miejsca drugiego (Marek Olejarz) i piątego (Rafał Tofil) oraz startująca z ostatniej pozycji, podobnie jak w 2018 r., gdy też weszła do rady, Zofia Ciesielska-Grella (Zaklików).

Z ostatniego miejsca na liście PiS mandaty zdobyły jeszcze dwie osoby: Mateusz Nowak (Stalowa Wola) w okręgu nr 1 oraz Bogusława Latawiec (Stalowa Wola) w okręgu nr 2.

Przypomnijmy też, iż po śmierci radnego Alfreda Rzegockiego w 2020 r. jego mandat w radzie powiatu objęła Maria Linek (Stalowa Wola), która w ostatnich wyborach ponownie weszła do rady z listy PiS.

Rekordowy Zarzeczny, niezniszczalny Andres

Najlepszy wynik uzyskał kolejny raz starosta Janusz Zarzeczny, zdobywając tym razem aż 3048 głosów (w 2018 r. otrzymał 2773). Najniższy wynik, który zapewnił mandat w radzie powiatu, to 305 głosów Damiana Białego, a najwyższy, który mandatu nie przyniósł, to wspomniane 733 głosy Józefa Gorczycy.

Samodzielnym absolutnym rekordzistą pod względem stażu w Radzie Powiatu Stalowowolskiego jest Ryszard Andres (Stalowa Wola). Zasiada w niej od jej początku w 1998 r. – będzie więc to jego siódma kolejna kadencja (przez cztery był przewodniczącym rady).

Po raz piąty mandaty radnego powiatu zdobyli Janusz Zarzeczny (Stalowa Wola) i Mariusz Sołtys (Pysznica), a po raz czwarty Leokadia Gugała (Chwałowice).

Ryszard Andres będzie też murowanym kandydatem PiS na przewodniczącego rady powiatu w kadencji 2024-2029. Jego zastępcą ma pozostać Wojciech Chodorek (Stalowa Wola), a drugim zastępcą zostanie któraś z radnych. Panie mają też wejść do nowego zarządu powiatu (oprócz starosty i jego zastępcy, tworzą go jeszcze trzej radni).

W kadencji 2024-2029 w radzie zasiądzie 8 kobiet (wszystkie wybrane z list PiS). To najwięcej w historii samorządu powiatu (nawet w I kadencji, w latach 1998-2002, gdy rada liczyła aż 40 osób, było w niej o jedną radną mniej). W poprzedniej kadencji mandaty radnych sprawowało 5 pań (także wszystkie z list PiS).

Frekwencja w wyborach do rady powiatu wyniosła 48,09 proc.

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Prawo i Sprawiedliwość – 19428 głosów (51,63 proc.)

Forum Mieszkańców – 6911 głosów (18,37 proc.)

Trzecia Droga – 4223 głosy (11,22 proc.)

Stalowa Od Nowa-Powiat Od Nowa – 3731 głosów (9,92 proc.) Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe Dla Miasta I Powiatu – 3336 głosów (8,87 proc.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego w kadencji 2024-2029

(kolejność według liczby zdobytych głosów)

Prawo i Sprawiedliwość

15 mandatów

Janusz Zarzeczny…………………….3048

Ryszard Andres………………………1687

Wojciech Chodorek……………………1397

Grzegorz Idec……………………….1124

Rafał Tofil………………………….974

Zofia Ciesielska-Grella……………….961

Marek Olejarz………………………..788

Aldona Bilska-Kokosińska………………673

Maria Linek………………………….619

Leokadia Gugała………………………600

Barbara Domin………………………..586

Bogusława Latawiec……………………550

Paulina Miśko………………………..531

Mateusz Nowak………………………..459

Kamila Maziarz……………………….377

Forum Mieszkańców

4 mandaty

Marek Ujda…………………………..828

Jacek Janiec…………………………750

Mariusz Sołtys……………………….641

Damian Biały…………………………305

Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa

1 mandat

Andrzej Szlęzak………………………900

Trzecia Droga Polska 2050 – Polskie Stronnictwo Ludowe

1 mandat

Zdzisław Wójcik………………………408