We wtorek, 7 maja, panie w wieku 45–74 lata będą mogły skorzystać z bezpłatnego badania piersi. Mammograf stanie obok budynku Urzędu Gminy, przy ul. Długiej 11.

Badanie skierowane jest do kobiet, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ.

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi, polegająca na wykonaniu dwóch ekspozycji dla każdej z nich. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego sprawia, że dawka promieniowania podczas takiego badania jest bardzo niewielka i zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Ponadto, jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania zmian w piersiach. Badanie to nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, by łatwo można było rozebrać się od pasa w górę. Przed badaniem nie powinno używać się dezodorantu, talku, balsamu ani kremu.

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na diagnostykę uzupełniającą: USG piersi i/lub biopsję cienkoigłową i/lub biopsję gruboigłową z badaniami histopatologicznymi. Badania te są wykonywane bezpłatnie w ramach tego samego programu.

Kontakt do umówienia badania: 42 254 64 17. Więcej informacji na stronie medica.org.pl.