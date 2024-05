24 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, który przez ostatnie dwa lata był realizowany w mieście, a jego wartość opiewała na kwotę 15 328 498,86 zł.

Projekt był dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Najważniejszym celem był rozwój ofert Stalowej Woli dla ludzi młodych, rozwój usług społecznych, zbudowanie marki miasta Smart, stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości, aktywności lokalnej oraz wsparcie seniorów.

– Zależało nam na tym, żeby sprawić, aby nasze miasto było bardziej atrakcyjne przede wszystkim dla ludzi młodych. Chcieliśmy przygotować takie działania na potrzeby tego projektu, że młode osoby będą chciały pozostać w Stalowej Woli, czy też do niej powrócić, gdy wykształcą się i zdobędą jakieś doświadczenie. Chcieliśmy sprawić, aby one odczuły związek ze swoim miastem, że to miasto jest dla nich – powiedziała Arleta Siwek, naczelnik wydziału Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

Gdy rozpoczęto projekt, pierwszym działaniem była diagnoza potrzeb mieszkańców. W jego ramach utworzono „Akademię 4.0”, która zgromadziła 1150 uczestników biorących udział w różnych zajęciach dydaktycznych. Zorganizowano także Hakatony i jeden z największych w Europie dotyczący kosmosu „NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2023”. Dzięki projektowi powstał także ośrodek kształcenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Miały miejsce również warsztaty fotografii, grafiki 3D i filmu dla młodzieży. Zgromadziły one około 800 osób. Przeprowadzono także szkolenia i warsztaty w ramach „Biznesowej Akademii Przedsiębiorczości”.

„Zielony Budżet Obywatelski” to również działania w ramach „Modelowych rozwiązań na trudne wyzwania”. Przeprowadzono także szereg akcji proekologicznych między innymi „Domki dla jeży”, czy „Cebulki za odpady”, zakupiono 3 recyklomaty. Dzięki projektowi zainstalowano panele fotowoltaiczne na obiektach gminy i czujniki monitorujące jakość powietrza w mieście.

Kolejnymi działaniami były między innymi „Targi Pracy”, jarmark wielkanocny, zajęcia w Domu Kultury „Sokół” w Rozwadowie.

Podczas konferencji odbyły się także panele dyskusyjne dotyczące aktywizacji mieszkańców, nowych technologii i rewitalizacji. Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników do Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” na spektakl „Balladyna”.