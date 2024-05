15 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, 5 dla Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego (SPS) i 3 mandaty dla komitetu Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa (SON-PON) – tak wygląda rozkład sił w nowej Radzie Miejskiej Stalowej Woli na kadencję 2024-2029. W porównaniu z wyborami w 2018 r. zarówno PiS, jak i opozycja, zachowały więc swój stan posiadania. Spośród 23 wybranych, siedem osób po raz pierwszy obejmie mandat radnego Stalowej Woli. Z drugiej strony w samorządzie miasta nie zobaczymy już kilka znanych twarzy.

Wynik wyborów nie był zaskoczeniem, choć przed 7 kwietnia można było usłyszeć i takie prognozy ze strony opozycyjnych komitetów, że jeśli SPS utrzyma swe osiem mandatów, a debiutujący w wyborach komitet SON-PON (patronował mu były prezydent Andrzej Szlęzak) dołoży cztery (np. po jednym w każdym okręgu), to PiS uzyska tylko 11 mandatów i utraci większość w miejskiej radzie. Tymczasem to SPS straciło trzy mandaty, co przy trzech zdobytych przez komitet „od Szlęzaka” spowodowało, iż polityczny rozkład sił w nowej radzie pozostanie bez zmian.

A to pokazuje również, iż niezależnie od lokalnej konfiguracji po antypisowskiej stronie (w 2018 r. obok SPS startował komitet Kukiz’15), samorządowe sympatie wyborców w Stalowej Woli są wyraźnie ugruntowane: 61-63 proc. poparcia dla PiS, 39-37 proc. dla opozycji.

Prezydencka powtórka

W przypadku wyborów prezydenta miasta skala zwycięstwa Lucjusza Nadbereżnego (PiS) nad dwoma kandydatami opozycyjnych komitetów, Damianem Marczakiem (SPS) i Kamilem Maciejakiem (SON-PON) była taka sama, jak jego wygrana w 2018 roku: 73 proc. do 27 proc.

Przy nieco niższej frekwencji (o 1,41 pkt. proc.) Nadbereżny uzyskał teraz o 1902 głosy mniej niż 6 lat temu, a Marczak i Maciejak o 564 głosy mniej od wyniku Andrzeja Szymonika w 2018 r., gdy był on, startując z ramienia SPS, jedynym kontrkandydatem Lucjusza Nadbereżnego.

Nadbereżny zdecydowanie zwyciężył w każdym z 40 obwodów wyborczych w Stalowej Woli, w większości uzyskując ponad 70-proc. poparcie. Najlepszy procentowo wynik zanotował w obwodzie nr 11 (szkoła podstawowa nr 12), gdzie poparło go 81,01 proc. głosujących. Najsłabszy – w obwodzie nr 28 (Środowiskowy Dom Samopomocy), gdzie to poparcie wyniosło 64,04 proc.

Przegrani, debiutanci i weterani

O ponowny wybór do Rady Miejskiej Stalowej Woli nie ubiegała się trójka spośród 15 radnych PiS kadencji 2018-2024: Paulina Miśko (zdobyła mandat w Radzie Powiatu Stalowowolskiego) oraz Franciszek Zaborowski i Lucjan Małek.

Mandatu z listy PiS ponownie nie zdobyła tylko Maria Chojnacka (128 głosów) w okręgu nr 1 (w 2018 r. weszła do rady zamiast Lucjusza Nadbereżnego, który miał tu najlepszy wynik, a po równoczesnym zdobyciu prezydentury zrzekł się mandatu radnego). Tym razem zamiast Nadbereżnego do rady miejskiej wejdzie z tego okręgu Andrzej Kochan (196 głosów).

Nowe twarze w szeregach radnych PiS to Damian Bryk (okręg nr 1), Urszula Tatys (okręg nr 2) oraz Wiesław W. Siembida i Adam Krotoszyński (okręg nr 4).

Spośród ósemki dotychczasowych radnych SPS nie kandydowała tylko Renata Butryn (zdobyła mandat w sejmiku Podkarpacia). Reelekcji nie uzyskał Leszek Brzeziński, Łukasz Warchoł i Jerzy Augustyn. Z tym, że Augustyn kandydował tym razem z listy komitetu Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa. W okręgu nr 3 z liderem tej listy (Augustyn był tu na 2. miejscu) Kamilem Maciejakiem (kandydował też na prezydenta), przegrał tylko o 6 głosów (208 do 214). Jerzy Augustyn zasiadał w radzie przez cztery kadencje, a w ostatniej był jej wiceprzewodniczącym.

Obok Maciejaka, z listy komitetu Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa, do rady miejskiej weszły jeszcze dwie osoby: Daniel Hausner w okręgu nr 2 (radny Stalowej Woli w kadencji 2014-2018 z ramienia Forum Mieszkańców) oraz Andrzej Dorosz w okręgu nr 4. Dla Maciejaka i Dorosza będzie to pierwsza kadencja. Z kolei nowa twarz wśród radnych SPS to Janina Siek z okręgu nr 1.

Radnym z najdłuższym samorządowym stażem będzie w kadencji 2024-2029 Jan Sibiga (PiS) – w Radzie Miejskiej Stalowej Woli zasiada od 1998 r. (w latach 1998-2002 był wiceprezydentem miasta), i będzie to jego siódma kadencja z rzędu!

Dla Joanny Grobel-Proszowskiej (SPS) będzie to czwarta kadencja w samorządzie Stalowej Woli (w latach 1998-2002 była też radną powiatu stalowowolskiego). Po raz czwarty radnym naszego miasta został też wybrany Dariusz Przytuła (SPS).

Liderzy ciągnęli listy. Z różnym skutkiem

„Jedynki” na listach wyborczych były, poza dwoma wyjątkami, pewną przepustką do mandatu. Nie zdobyli go tylko liderzy dwóch list: Artur Burak w okręgu nr 1 (Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa) oraz Rafał Pęcak w okręgu nr 3 (Nowa Prawica Dla Stalowej Woli). W tym ostatnim przypadku kandydat nie miał jednak żadnych szans na mandat, gdyż komitet, z którego startował, wystawił listę tylko w tym okręgu.

A przypomnijmy, iż w podziale 23 mandatów uczestniczyły tylko te komitety, które uzyskały minimum 5 proc. poparcia w skali całego miasta.

Absolutnie najsilniejszą lokomotywą wyborczą, która „pociągnęła” listę w swoim okręgu, był ponownie Lucjusz Nadbereżny. Tym razem uzyskał 2808 głosów (2820 w 2018 r.). W sumie Nadbereżny dostał teraz o 1066 głosów więcej niż wszyscy pozostali kandydaci PiS w okręgu nr 1 (zebrali ich 1742). Tym samym, ponownie jak w roku 2018, Nadbereżny bardzo wydatnie pomógł w zdobyciu tu przez listę PiS aż 5 z 7 mandatów (dostał 61 proc. wszystkich głosów oddanych na PiS w tym okręgu).

Znacząco poprawił swój wynik w okręgu nr 2, lider listy PiS, dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli Stanisław Sobieraj, który uzyskał 1675 głosów (1272 w roku 2018).

A oto wyniki pozostałych „jedynek” (w nawiasach wyniki z poprzednich wyborów do rady miejskiej):

Damian Marczak (SPS), okręg nr 1 – 945 głosów (243, kandydował wtedy z ostatniej pozycji na liście), Andrzej Szymonik (SPS), okręg nr 2 – 429 głosów (1000), Daniel Hausner (Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa), okręg nr 2 – 461 głosów (w 2018 r. kandydował bez powodzenia do sejmiku z listy Kukiz’15), Agata Krzek (PiS), okręg nr 3 – 811 głosów (844), Dariusz Przytula (SPS), okręg nr 3 – 523 głosy (1003), Kamil Maciejak (Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa), okręg nr 3 – 214 głosów (w 2018 r. nie startował), Rafał Pęcak (Nowa Prawica Dla Stalowej Woli), okręg nr 3 – 87 głosów (w 2018 r. nie startował), Karolina Paleń (PiS), okręg nr 4 – 899 głosów (481, w 2018 r. kandydowała z 4. pozycji na liście), Joanna Grobel-Proszowska (SPS) – 486 głosów (756), Andrzej Dorosz (Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa, okręg nr 4 – 337 głosów (w 2018 r. kandydował bez powodzenia do Rady Powiatu Stalowowolskiego z listy Inicjatywy Samorządowej).

Wyborcze to i owo

Odnotujmy też, iż w jednym przypadku mandat zdobyła osoba kandydująca z ostatniej pozycji na liście. Była to Urszula Tatys (PiS), startująca w okręgu nr 2.

Najsłabszy wynik, jaki dał mandat, to 194 głosy Janiny Siek (SPS) w okręgu nr 1, a najwyższy, jaki tego mandatu nie zapewnił, to 294 głosy Łukasza Warchoła (także SPS) w okręgu nr 4. W nowej radzie miejskiej zasiądzie 7 kobiet (w poprzedniej kadencji było ich 8). 5 pań zdobyło teraz mandaty z list PiS, a dwie z list SPS.

Uwaga! Jeśli potwierdzą się informacje, że Stanisław Sobieraj, dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli zostanie nowym wicestarostą powiatu stalowowolskiego, to jego miejsce w samorządzie miasta zajmie debiutujący w radzie Aleksander Kapuściński (169 głosów).

Frekwencja w Stalowej Woli osiągnęła 47,44 proc., przy ogólnopolskiej wynoszącej 51,94 proc.

Rada Miejska Stalowej Woli w kadencji 2024-2029

(kolejność według liczby głosów)

Prawo i Sprawiedliwość

15 mandatów

Lucjusz Nadbereżny……………………2808

(zastąpi go Andrzej Kochan……………..196)

Stanisław Sobieraj……………………1675

Karolina Paleń………………………..899

Agata Krzek…………………………..811

Jan Sibiga……………………………503

Paweł Madej…………………………..385

Wiesław W. Siembida……………………364

Mariusz Bajek…………………………352

Damian Bryk…………………………..327

Adam Krotoszyński……………………..324

Elżbieta Kulpa………………………..315

Ilona Kaczmarek……………………….315

Urszula Tatys…………………………249

Piotr Rut…………………………….238

Łukasz Durek………………………….232

Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe

5 mandatów

Damian Marczak………………………..945

Dariusz Przytuła………………………523

Joanna Grobel-Proszowska……………….486

Andrzej Szymonik………………………429

Janina Siek…………………………..194

Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa

3 mandaty

Daniel Hausner………………………..461

Andrzej Dorosz………………………..337

Kamil Maciejak………………………..214