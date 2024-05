Majówka rozpoczęta! Czas na wspólne grillowanie, spotkania z przyjaciółmi i pogawędki o tym, o tamtym i o… piłce nożnej zapewne też.

I my zapraszamy do wspólnej zabawy. Komu pierwszemu uda się skompletować skład tej drużyny, którą widzicie na zdjęciu? To juniorzy starsi Stali Stalowa Wola – wiosna sezon 2003/2004. Znacie? A może Ty jesteś na tym zdjęciu? Napisz tutaj w komentarzach lub na profilu fb SZTAFETY.