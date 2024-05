Otwierająca tabele ligową pierwsza piątka drużyn dopisała w ostatniej kolejce solidarnie po trzy punkty.

Lider z Brzyskiej Woli walczył z Francesco Jelna i do 63. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. W Ulanowie w spotkaniu Retmana z Łęgiem 0:0 było do przerwy. Siedem minut po wznowieniu gry bramkę dla gospodarzy zdobył grający trener Wojciech Tyczyński, ale pięć minut później drużyna ze Stanów wyrównała po samobójczym trafieniu, który podciął gospodarzom skrzydła i końcówka meczu należała do Łęgu.

KS Podwolina podejmowała Górnovię i również jemu zwycięstwo nie przyszło łatwo. Tylko Podlesianka nie miała żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa w Hucisku. Hat tricka zanotował najlepszy strzelec tej grupy, Mateusz Kowalski. Trzy bramki zdobył także Wojciech Karwacki z Unii Nowa Sarzyna, która rozgromiła w Harasiukach Tanew. Potrzebował na to zaledwie kilku minut!

Wyniki 19. kolejki:

Francesco Jelna – LKS Brzyska Wola 0:2 (0:0), Hacia (63), Kaczmarczyk (72 – karny), Retman Ulanów – Łęg Stany 1:3 (0:0), Tyczyński (52) – Kudyba (57 – sam.), Serafin (65), Kobylarz (73), Tanew Harasiuki – Unia Nowa Sarzyna 0:7 (0:5), Karwacki (29, 31, 34), Madej (42, 43), Śliwa (62), Kopacz (77 – sam.), Staromieszczanka Stare Miasto – Advit Łętownia 1:2 (0:!), Ćwikła (89) – Kusiak (22, 81 – karny), KS Podwolina – Górnovia 2:0 (1:0), Kowal (39), Łątka (53), KS Sarzyna – San Wierzawice 2:0 (1:0), Kusy (30), Łoin (72 – karny), Sokół Hucisko – Podlesianka Kamień 0:5 (0:3), M.Kowalski (9, 44 – karny, 77), Czechowicz (28), Jasiński (88).

20. kolejka 4 maja: Górnovia – Staromieszczanka (15), Unia – Retman (17), 5 maja: San – Podwolina (14), Łęg – Francesco (16), Brzyska Wola – Sokół (16), Podlesianka – Sarzyna (16), Advit – Tanew (16).

Najlepsi strzelcy: 19 – M.Kowalski (Podlesianka), 13 – Miazga (Francesco), Ryś (Podwolina) 11 – Kazio (Retman), Kusiak (Advit), Kutyła (Podwolina),