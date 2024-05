Coraz bliżej corocznego stalowowolskiego ulicznego Międzynarodowego Biegu z okazji uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Podobnie jak w latach poprzednich bieg główny zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km i odbywać się będzie w najbliższy piątek, 3 maja na Alejach Jana Pawła II.

Start i meta na wysokości Bazyliki Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli Na krótszych dystansach – od 250 do 800 m – będą biegać młodsi uczestnicy (roczniki 2008 i młodsi). Zapisy do biegu głównego przyjmowane są drogą elektroniczną do czwartku (25 kwietnia, wpisowe 50 zł) pod adresem www.timekeeper.pl/zawody lub 3 maja w biurze zawodów mieszczącym się w Muzeum Jana Pawła II w Domu Katechetycznym przy Bazylice Mniejszej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli (wpisowe 60 zł).

Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejsce 1-200 otrzymają pamiątkowe medale, a najlepsi w biegu głównym i w poszczególnych kategoriach wiekowych także pieniądze, odpowiednio 600 zł (1. miejsce), 400 zł (2. miejsce), 300 zł (3. miejsce), 100 zł (4. miejsce) oraz 120 zł (1), 100 zł (2), 80 zł (3), 60 zł (4).

W ubiegłym roku stanęło na starcie 33. Biegu Konstytucji 3-Maja 141 zawodniczek i zawodników. Najszybciej 5-km trasę pokonał Patryk Marszałek (GUKLA Bratkowice) – czas 15:08, a wśród kobiet triumfowała Sabina Jarząbek (KKL Kielce) – czas 15:31.