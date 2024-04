Niżańscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia, do jakiego doszło w Zarzeczu. Kierujący fiatem, holował ciągnik rolniczy z podpiętym wozem konnym, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z peugeotem. 41-latek, kierujący holowanym ciągnikiem nie miał uprawnień do kierowania, a w swoim organizmie miał ponad 1,5 promila.