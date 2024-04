– Inwestycja jest na początkowym etapie realizacji. Na przełomie maja i czerwca planowany jest montaż konstrukcji mostu tymczasowego. Obecnie formowane są nasypy oraz wykonywane są podpory mostu objazdowego, którym będzie odbywał się ruch tymczasowy podczas budowy docelowego mostu. Termin realizacji umowy przewidziany jest do końca roku – informuje Joanna Szarata, Specjalista ds. Informacji Publicznej, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Końcem 2021 roku PZDW w Rzeszowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Koszt projektu to blisko 544 tys. zł. Początkiem 2024 roku ogłoszono przetarg na rzeczową realizację zadania. W postępowaniu oferty złożyło 11 wykonawców. Najkorzystniejsza okazała się propozycja z Dębicy opiewająca na 8 381 437,99 zł.

W listopadzie 2018 roku na moście na rzece Jodłówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w miejscowości Żabno, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadził ograniczenia. Były one konsekwencją szczegółowego przeglądu mostu w wyniku, którego stwierdzono niewłaściwy stan techniczny dźwigarów głównych. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu zalecono wprowadzenie ograniczeń nośności do 200 kN (20t), skrajni poziomej do 5 m, prędkości do 40 km/h.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 856 na odcinku ok. 320 m

i dostosowanie jej parametrów do wymogów drogi klasy „G”. W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu na rz. Jodłówka o długości całkowitej 26,80 mb, wykonanie umocnień brzegów rzeki Jodłówka, zabezpieczenie – przebudowę infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej).

Na czas realizacji robót budowlanych planuje się budowę mostu tymczasowego o rozpiętości ok. 30,56 m (ze względu na konieczność usytuowania podpór tymczasowych na korpusie wałów) wraz z drogą objazdową.