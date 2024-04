W minioną sobotę, 27 kwietnia odbyła się organizowana przez Powiat Stalowowolski akcja „Drzewko za makulaturę”. W tym roku zebrano 15 ton makulatury.

Już po raz 10 Powiat Stalowowolski zorganizował akcję pod hasłem „Drzewko za makulaturę”.

– W tym roku mamy jubileuszową akcję, bardzo dla nas ważną, rozpoczętą 10 lat temu i cieszącą się coraz to większym powodzeniem. Nie spodziewaliśmy, że ta akcja tak się przyjmie. Myśmy ściągnęli to z Bełchatowa, z zaprzyjaźnionego powiatu, oni taką akcję robili i mówili, że się świetnie to sprawdza, dlatego poszliśmy w to i powiem szczerze to strzał w 10 – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Makulatura przyjmowana była od godziny 9.00 w dwóch punktach na terenie miasta tj.: w Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18 A oraz na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25.

Sadzonki czekały na mieszkańców powiatu na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15. W tym roku były to: śliwa President, jabłoń Red Prince, katalpa, malina oraz hortensja bukietowa.

Organizatorem akcji jest Powiat Stalowowolski, partnerem zaś Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.

Wzorem lat poprzednich, w przedsięwzięcie włączyły się jako partner również Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Gościeradów oraz Nadleśnictwo Rozwadów przekazały do rozdania mieszkańcom około 4,5 tys. sztuk sadzonek drzew ozdobnych i lasotwórczych, takich jak: świerk biały, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, sosna, buk, świerk, brzoza, czereśnia ptasia.

Nie zabrakło także stoisk edukacyjnych przygotowanych przez partnerów wydarzenia.