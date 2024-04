W czwartek, 25 kwietnia w budynku biblioteki przy ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli odbyły się stalowowolskie targi pracy – Kuźnia Kariery. W spotkaniu wzięło udział około 40 firm z sektorów produkcyjnych, usługowych czy handlowych. Byli też m.in. przedstawiciele służb mundurowych.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy zorganizować targi pracy zarówno dla pracodawców jak i dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Dla nas to jest bardzo ważne wydarzenie, to jest takie miejsce, w którym osoby bezrobotne i pracodawcy mogą się spotkać, nawiązać kontakty. Pracodawcy mają możliwość zdobycia, mam nadzieję cennych pracowników, natomiast osoby bezrobotne pracy, która będzie spełnieniem ich aspiracji, ambicji zawodowych. Dla nas, dla urzędu to też jest możliwość poznania pracodawców, wymiany kontaktów i tego czego od siebie nawzajem oczekujemy – mówiła Zuzanna Przydatek, dyrektor PUP w Stalowej Woli.

Stopa bezrobocia w powiecie stalowowolskim kształtuje się na poziomie 4,8 proc., na koniec marca liczba zarejestrowanych to około 2 tys. osób.

– My nie mamy dużo bezrobotnych, są tacy, którzy są bezrobotnymi z wyboru i tutaj żadne targi nie pomogą, bo oni mają inne priorytety i mają inne spojrzenie na sprawę, być może tylko im potrzeba zarejestrować się jako bezrobotny, ale z innych przyczyn. Chodzi o oferty pracy, które są autentyczne i o ludzi którzy autentycznie chcą podjąć pracę – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Na stalowowolskich targach pracy – Kuźnia Kariery swoje oferty zatrudnienia prezentowało około 40 firm.

– My jako Centrum Obsługi Przedsiębiorców działające przy Urzędzie Miasta w Stalowej Woli oraz Powiatowy Urząd Pracy organizując już drugą edycję Kuźni Kariery czyli stalowowolskich targów pracy zdecydowaliśmy się kontynuować taką dobrą praktykę z ubiegłego roku czyli najpierw zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami żeby wybadać ich potrzeby, dostosować to wydarzenie do ich wymagań, do jak najlepszych praktyk, które są stosowane na tego typu wydarzeniach. Takie spotkanie odbyło się początkiem tego roku, gdzie ustaliliśmy cała procedurę tego jak będziemy to przeprowadzać, zaproponowaliśmy z naszej strony pewne rozwiązania, przedsiębiorcy zaproponowali swoje opcje i wspólnie wypracowaliśmy taką formułę, która zachęciła prawie 40 wystawców do tego aby wyszli ze swoja ofertą pracy do mieszkańców – mówił Jacek Śledziński.

Do wstąpienia w swoje szeregi zachęcali też m.in. policjanci, wojskowi i strażacy.

– Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi mundurowe, jest to atrakcyjna praca, stała praca przede wszystkim, stałe wynagrodzenie, jest możliwość dokształacania się, jest jasna ścieżka awansu – mówiła sierż. sztab. Patrycja Gózd z KPP w Stalowej Woli.

Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli ma 236 etatów z czego 24 to wakaty.

– Ministerstwo Obrony Narodowej cały czas dba o dopływ świeżego narybku. Stare kadry odchodzą do cywila, my potrzebujemy młodych. Aktualnie trwa proces rekrutacji do szkolnictwa wojskowego czyli do naszych 4 akademii wojskowych, ale nie ustajemy również w działaniach jeśli chodzi o pozyskanie osób do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, do Wojsk Obrony Terytorialnej, a także innych form typu Legia Akademicka – mówił major Krzysztof Jasiński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.