28 kwietnia zaklikowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował motocyklem pod wpływem alkoholu oraz nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladami. Za swój czyn odpowie przed sądem.

W niedzielne popołudnie policjanci z posterunku w Zaklikowie zatrzymali do kontroli 33-latka kierującego motocyklem marki Honda. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze poczuli zapach alkoholu. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że mieszkaniec powiatu stalowowolskiego miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladem, a motocykl którym podróżował, był na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, nie posiadał badań technicznych ani polisy ubezpieczeniowej. Mężczyźnie za popełniony czyn grozi do 3 lat pozbawienia wolności i wieloletni zakaz kierowania pojazdami.

Policja apeluje aby po wypiciu alkoholu nie wsiadać za kierownicę żadnego pojazdu! Kierowanie w stanie nietrzeźwości, to nie tylko przestępstwo, ale przede wszystkim zagrożenie życia i zdrowia kierującego, podróżujących z nim pasażerów, a także innych użytkowników drogi. Nawet niewielka ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości.